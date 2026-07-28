HMD bringt die legendäre Asha-Reihe mit einem neuen Smartphone zurück

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HMD bringt die legendäre Asha-Reihe mit einem neuen Smartphone zurück

Die bekannte Marke HMD bereitet die Einführung des neuen Smartphones Asha 305 vor und erinnert damit an ihre erfolgreiche Vergangenheit auf dem Mobilfunkmarkt. Bilder der Verpackung des Geräts sind im Internet aufgetaucht und haben dessen wichtigste technische Daten enthüllt. Die Rückkehr dieses Modells soll den Wettbewerb im Segment der günstigen Einsteigergeräte weiter verschärfen. Dies berichtet Ixbt.com, berichtet .

Laut ixbt.com ist eines der interessantesten Merkmale des neuen Smartphones sein Betriebssystem. Das Gerät läuft auf einer neuen Softwareplattform namens Pulse OS. Offizielle Details zu diesem System sind derzeit Mangelware, aber Experten vermuten, dass es sich um eine neue Software handeln könnte, die auf einer speziell modifizierten Version von Android basiert.

Technische Daten und Funktionen

Den Angaben auf der Verpackung zufolge wird das HMD Asha 305 kompakte und handliche Abmessungen haben. Das Gehäuse des Smartphones misst 147 × 71,5 × 10,2 mm und wird den Käufern in den Farbvarianten Schwarz und Grün angeboten. Es wird erwartet, że das Modell in einem schwarz-grünen Design gefertigt wird.

Das Gerät wird mit einem 5-Zoll-Display mit einer Auflösung von 854 × 480 Pixeln ausgestattet sein. Obwohl die Bildqualität nicht extrem hoch ist, gilt ein solcher Bildschirm für einfache tägliche Aufgaben als ausreichend. Zudem erhält das Smartphone eine Front- und eine Hauptkamera mit jeweils 2 Megapixeln. Auch wenn dies im Vergleich zu modernen Flaggschiffen bescheiden wirkt, reicht es für grundlegende Bedürfnisse aus.

Leistung und Akku

Die Hardware basiert auf dem Unisoc T137 Prozessor. Dieser Chip sorgt für einen stabilen Betrieb des Geräts. Darüber hinaus wird das Smartphone mit 2 GB RAM und 16 GB internem Speicher (Flash-Speicher) ausgestattet sein. Trotz der geringen Kapazität bietet dies ausreichend Platz für wichtige Dateien und Apps.

Für die Stromversorgung wurde ein 2500 mAh Akku gewählt, der eine Ladeleistung von 5 W unterstützt. Es wird erwartet, dass die Akkuleistung im Verhältnis zum kompakten Bildschirm des Geräts eine gute Laufzeit bietet. Als zusätzlicher Komfort werden eine 3,5 mm Klinkenbuchse und ein Wi-Fi-Hotspot-Modus genannt.

HMDAsha 305Pulse OSUnisoc T137Smartphones
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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