Sean Dyche äußert sich über die Taktik von Andoni Iraola

Der ehemalige Everton-Trainer Sean Dyche hat interessante und ehrliche Einblicke in den taktischen Stil des neuen Liverpool-Cheftrainers Andoni Iraola gegeben. Seiner Meinung nach war der spanische Spezialist gezwungen, seine traditionellen Ideen aufzugeben, um sich den Anforderungen der Premier League anzupassen, und formte bei Bournemouth einen extrem dynamischen, auf Ergebnisse ausgerichteten Spielstil. Das berichtet Goal.com, berichtet .

In einem Interview im Podcast The Good, the Bad and The Football lobte Sean Dyche das Trainerpotenzial seines Kollegen. Andoni Iraola erlangte nach seiner vielseitigen dreijährigen Amtszeit bei Bournemouth große Aufmerksamkeit. Sein Start in der Premier League verlief jedoch sehr schwierig.

Laut ixbt.com und Sportmedien gelang es Iraola in seinen ersten neun Meisterschaftsspielen keinen einzigen Sieg zu erlangen. Diese erfolglose Serie beinhaltete auch eine herbe 0:3-Niederlage gegen Sean Dyches Everton im Oktober 2023.

Taktische Veränderungen und Anpassungsfähigkeit

Nach der schweren Niederlage an der Merseyside realisierte Andoni Iraola schnell, im englischen Fußball mit seinen anfänglichen Plänen keinen Erfolg zu haben. Infolgedessen beschloss er, seinen Spielstil drastisch zu ändern, um in der Liga zu bestehen, und Bournemouth holte im nächsten Spiel mit einem 2:1-Sieg gegen Burnley den ersten Dreier.

Sean Dyche hob insbesondere die Anpassungsfähigkeit des spanischen Trainers hervor. Seiner Ansage nach wechselte Iraola zu einem direkten Fußballstil, der durch physisch starke Spieler perfekt umgesetzt wird.

Bei der Beschreibung des gegnerischen Stils betonte Dyche: „Iraola spielt im Grunde einen Unterhaus-Fußball auf höchstem Niveau. Sie bringen den Ball ständig nach vorne, setzen den Gegner unter Druck und zwingen ihn zur Kapitulation. Dies ist die qualitativ hochwertigste und energiereichste Version dieses Stils.“

Die entschlossene Entscheidung des Trainers

Der starke Kontrast zwischen Iraolas ersten Spielen und seiner späteren Erfolgsphase hinterließ bei Sean Dyche einen tiefen Eindruck. Er verbarg nicht seine Bewunderung dafür, dass der spanische Trainer seine Prinzipien über Bord werfen und die Situation realistisch einschätzen konnte.

„Wir hatten ihn in dem von ihm gewünschten spanischen Spielstil bei Everton komplett auseinandergenommen. Aber er begriff, dass dies nicht funktionierte, und änderte die Situation grundlegend. Als sie das nächste Mal gegen uns spielten, waren sie eine völlig andere Mannschaft“, fügte der ehemalige Trainer hinzu.