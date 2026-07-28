Usbekische Nationalmannschaft tritt auswärts gegen Südkorea an!

Im Rahmen der kommenden FIFA-Abstellungsperiode bestreitet die usbekische Fußballnationalmannschaft ein Freundschaftsspiel gegen Südkorea, eines der stärksten und renommiertesten Nationalteams Asiens.

Zamin.uz Unter Berufung auf die offizielle Mitteilung des usbekischen Fußballverbandes (UFA) präsentieren wir Details zu diesem Kräftemessen und den Vorbereitungsplänen unserer Nationalelf.

1. Auswärtsspiel am 6. Oktober und FIFA-Fenster

Den Angaben des usbekischen Fußballverbandes zufolge trifft unsere von Fabio Cannavaro trainierte Nationalmannschaft am 6. Oktober dieses Jahres auswärts auf das Südkorea Nationalteam.

Dieses wichtige Duell wird im offiziellen FIFA-Länderspielfenster (FIFA International Window) ausgetragen, was beiden Teams ermöglicht, ihre stärksten und im Ausland spielenden Profis einzusetzen.

Aus der offiziellen UFA-Mitteilung: «Die usbekische Nationalmannschaft unter der Leitung von Fabio Cannavaro bestreitet am 6. Oktober ein Auswärts-Freundschaftsspiel gegen Südkorea. Die Begegnung findet im Rahmen der FIFA-Tage statt.»

Wichtige Fakten zum Spiel Usbekistan gegen Südkorea

Kriterium / Aspekt Details Gegner Südkorea vs. Usbekistan Spieltag 6. Oktober Status Internationales Freundschaftsspiel (FIFA-Fenster) Austragungsort Südkorea (Auswärts) Nationaltrainer Fabio Cannavaro Hauptziel Vorbereitung auf die Asienmeisterschaft 2027

2. Vorbereitung auf die Asienmeisterschaft 2027 und neue Testspiele

Zur Erinnerung: Die usbekische Nationalmannschaft nimmt an der Asienmeisterschaft 2027 teil und bereitet sich derzeit intensiv auf die Kontinentalmeisterschaft vor.

Im Oktober-FIFA-Fenster wird sich Cannavaros Team nicht nur auf Südkorea beschränken. Unsere Mannschaft plant, während dieses Trainingslagers weitere Testspiele zu absolvieren. Zusätzliche Informationen zu neuen Gegnern im Rahmen der Vorbereitung werden vom UFA bekannt gegeben.

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Das Auswärtsspiel gegen den asiatischen Spitzenreiter wird für unsere Nationalmannschaft und Fabio Cannavaro ein Härtetest und eine wichtige Erfahrung sein.

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