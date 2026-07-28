Marc Cucurella verabschiedet sich von Chelsea

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Marc Cucurella verabschiedet sich von Chelsea

In einem speziellen Abschiedsvideo an die Chelsea-Fans betonte der erfahrene spanische Verteidiger Marc Cucurella, dass London für ihn immer ein Zuhause bleiben wird. Im Zuge dieses Transfers schlägt der Spieler ein neues Kapitel in seiner Karriere auf und bereitet sich darauf vor, sich Real Madrid anzuschließen, berichtet Goal.com .

Berichten von Goal.com zufolge hatte der 28-jährige Linksverteidiger die Stamford Bridge im Juni verlassen und war für 52 Millionen Pfund zum königlichen Club gewechselt. Doch erst gut einen Monat nach der offiziellen Bekanntgabe des Transfers veröffentlichte der Spieler seine emotional Videobotschaft in den sozialen Medien.

Die Londoner Ära und der zurückgelegte Weg

Seit seinem Wechsel von Brighton zu Chelsea im Jahr 2022 hat Marc Cucurella 115 Spiele in der English Premier League absolviert. Während seiner vier Spielzeiten beim Londoner Verein wurde er trotz anfänglicher Schwierigkeiten durch harte Arbeit zu einem wichtigen Spieler des Teams.

Der Verteidiger erinnerte sich auf seinen Social-Media-Seiten an seine Zeit im Westen Londons und räumte ein, dass der Gewinn der UEFA Conference League in der Saison 2024/25 und der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 die glanzvollsten Momente seiner Karriere waren.

Neue Herausforderung und Zukunft

Die Einigung über den Transfer wurde Mitte Juni erzielt, als der Spieler mit der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika triumphierte. Nach dem WM-Sieg erhielt er Sonderurlaub und bereitet sich nun darauf vor, zum Kader von Real Madrid unter der Leitung des spanischen Spezialisten José Mourinho zu stoßen.

In seiner Abschiedsrede hob der Spieler besonders hervor, dass die hohen Anforderungen und der Druck im Verein enorm zu seiner Entwicklung zu einem reifen Profi beigetragen haben. Er betonte, er werde die ihm gewidmeten Gesänge im Stadion, die magischen Abende und die Zuneigung der Fans niemals vergessen.

Damit ist Cucurellas Zeit bei Chelsea zu Ende gegangen. Nun möchte er seine Karriere in der spanischen Hauptstadt fortsetzen und mit den Los Blancos neue Höhen erreichen.

Marc CucurellaChelseaReal MadridTransferPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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