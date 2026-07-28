Baidu und Lyft starten Tests von autonomen Taxis in London

·33·Technologie
Baidu und Lyft starten Tests von autonomen Taxis in London

Der chinesische Tech-Gigant Baidu hat in Zusammenarbeit mit Lyft und dessen Tochterplattform Freenow damit begonnen, selbstfahrende Autos auf den Straßen von London zu testen. Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Einführung eines kommerziellen Robotaxi-Dienstes in Großbritannien und macht die britische Hauptstadt zu einem wichtigen Wettbewerbsfeld für autonome Fahrzeuge, berichtet Techcrunch.com. berichtet .

Laut ixbt.com sind bei den am Dienstag begonnenen Testfahrten zur Gewährleistung der Sicherheit menschliche Operatoren in der Kabine vorgesehen. Dieser Prozess findet knapp ein Jahr nach einer strategischen Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen statt, die darauf abzielt, die von Baidu speziell entwickelten Apollo Go RT6 Robotaxis auf den europäischen Markt zu bringen.

Es ist bekannt, dass die Fahrzeuge den Nutzern künftig über die Freenow-App zur Verfügung gestellt werden, die Lyft 2025 für rund 197 Millionen Dollar übernommen hat. Diese Akquisition verschaffte dem US-amerikanischen Unternehmen Lyft eine starke Position auf dem europäischen Ride-Hailing-Markt, wo derzeit mehrere finanzstarke Unternehmen um die Marktführerschaft bei Robotaxis konkurrieren.

London wird zum wichtigsten Testfeld für den autonomen Verkehr

Insbesondere die Stadt London hat sich bereits als wichtigstes Testgelände in diesem Bereich etabliert. Im April dieses Jahres begann auch Waymo damit, seine autonomen Fahrzeuge unter der Aufsicht von Sicherheitsoperatoren zu testen. Zudem kündigte Uber an, in diesem Jahr in London seinen Robotaxi-Dienst in Zusammenarbeit mit Wayve, seinem Partner für KI- und Selbstfahrtechnologien, zu starten.

In der aktuellen Phase betreiben die Unternehmen Dutzende Testfahrzeuge im Londoner Stadtbezirk Brent. Laut Vertretern von Baidu und Freenow by Lyft wird der öffentliche Zugang zu den Robotaxis voraussichtlich 2027, abhängig von behördlichen Genehmigungen, ermöglicht.

Thomas Zimmermann, Chef von Freenow by Lyft, betonte, dass der Dienst nach seiner vollständigen Inbetriebnahme als Hybridnetzwerk fungieren wird. Das bedeutet, dass traditionelle Taxifahrer und professionelle Fahrer privater Fahrzeuge Seite an Seite mit Robotaxis arbeiten werden, um die Mobilität der Stadt zu gewährleisten.

RobotaxiBaiduLyftLondonAutomobil
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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