Putin unterzeichnet Dekret zur Aufstockung der russischen Streitkräfte

·88·Welt
Putin unterzeichnet Dekret zur Aufstockung der russischen Streitkräfte

Der russische Präsident Wladimir Putin hat ein neues Dekret unterzeichnet, das die Gesamtzahl des Personals und der Militärangehörigen in den russischen Streitkräften festlegt. Das offizielle Dokument wurde auf dem Portal für Rechtsinformationen der Regierung veröffentlicht.

Zamin.uz bietet Details zu den wichtigsten Zahlen in diesem Dekret, Neuerungen in der Armee und den neuen Befugnissen des Verteidigungsministeriums.

1. Gesamtsollstärke: Über 2,4 Millionen Personal

Dem neuen Dekret zufolge beläuft sich das autorisierte Personal der russischen Streitkräfte auf insgesamt 2.426.130 Personen festgelegt. Den Hauptanteil dieser Zahl machen direkt die Militärangehörigen aus.

Die wichtigsten Kennzahlen im Dekret:

„Die Zahl der Militärangehörigen der russischen Streitkräfte wurde auf 1.535.000 Personen festgelegt. Dies bedeutet einen Anstieg von 25.000 Personen im Vergleich zum vorherigen Wert.“

In dem Dokument wird betont, dass die Erhöhung der Zahl der Militärangehörigen um 25.000 in direktem Zusammenhang mit der Einrichtung und Bildung neuer Militärbaueinheiten innerhalb der Struktur der russischen Streitkräfte steht.

Neue Strukturkennzahlen der russischen Streitkräfte

Kennzahl / Bereich

Personalstärke / Details

Gesamtpersonal

2.426.130 Personen

Anzahl der Militärangehörigen

1.535.000 Personen

Erweiterung des Personals

+25.000 Personen (auf Kosten von Militärbaueinheiten)

Zentraler Apparat des Verteidigungsministeriums

13.400 Personen (davon 4.930 föderale Staatsbedienstete)

2. Zentraler Apparat des Verteidigungsministeriums und digitale Befugnisse

Das Dekret legt zudem die maximale Personalobergrenze für den zentralen Apparat des russischen Verteidigungsministeriums auf 13.400 Personen fest (ausgenommen Personal für Gebäudesicherung und -instandhaltung). Von diesem Personal sind 4.930 föderale Zivilbedienstete.

Recht auf Zugang zum einheitlichen elektronischen Register:

Zuvor hatte Wladimir Putin auch ein Gesetz unterzeichnet, das dem russischen Verteidigungsministerium und der russischen Nationalgarde (Rosgvardiya) wichtige Befugnisse einräumt. Demnach erhielten diese Behörden das Recht, Daten in elektronischer Form direkt abzurufen aus dem einheitlichen staatlichen Register der Personenstandsurkunden (ZAGS-Datenbank) für alle Bürger des Landes.

Senden Sie diese wichtige geopolitische und militärische Nachricht an Ihre Freunde!

Solche strukturellen Veränderungen in den russischen Streitkräften und die Vergrößerung der Armee sind von großer Bedeutung für die regionale und globale Sicherheit.

Teilen Sie diesen heißen Artikel sofort mit Ihren Freunden, Kollegen und Gruppen, die sich für internationale Politik interessieren!

Welchen Zielen dienen Ihrer Meinung nach die Aufstellung von Militärbaueinheiten in der Armee und die Aufstockung des Personals? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

Wladimir PutinRusslandVerteidigungsministeriumZamin.uz
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Erstmals seltene „Feuerwolken“ am Himmel über Frankreich beobachtetErstmals seltene „Feuerwolken“ am Himmel über Frankreich beobachtetHeute, 15:49Dubai-Kronprinz schlägt Änderung des Begriffs „Hausfrau“ vorDubai-Kronprinz schlägt Änderung des Begriffs „Hausfrau“ vorHeute, 15:484-jähriges Mädchen stürzt in Indien vom 12. Stock in den Tod (Video)4-jähriges Mädchen stürzt in Indien vom 12. Stock in den Tod (Video)Heute, 15:38Gestrandeter Delfin stirbt wegen TouristenGestrandeter Delfin stirbt wegen TouristenHeute, 15:13Mbappe verrät, was er nach dem Karriereende machen wirdMbappe verrät, was er nach dem Karriereende machen wirdHeute, 14:59Pedro Sánchez reagiert emotional auf Zeichnungen von Kindern in GazaPedro Sánchez reagiert emotional auf Zeichnungen von Kindern in GazaHeute, 14:45
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus