Der russische Präsident Wladimir Putin hat ein neues Dekret unterzeichnet, das die Gesamtzahl des Personals und der Militärangehörigen in den russischen Streitkräften festlegt. Das offizielle Dokument wurde auf dem Portal für Rechtsinformationen der Regierung veröffentlicht.

Zamin.uz bietet Details zu den wichtigsten Zahlen in diesem Dekret, Neuerungen in der Armee und den neuen Befugnissen des Verteidigungsministeriums.

1. Gesamtsollstärke: Über 2,4 Millionen Personal

Dem neuen Dekret zufolge beläuft sich das autorisierte Personal der russischen Streitkräfte auf insgesamt 2.426.130 Personen festgelegt. Den Hauptanteil dieser Zahl machen direkt die Militärangehörigen aus.

Die wichtigsten Kennzahlen im Dekret: „Die Zahl der Militärangehörigen der russischen Streitkräfte wurde auf 1.535.000 Personen festgelegt. Dies bedeutet einen Anstieg von 25.000 Personen im Vergleich zum vorherigen Wert.“

In dem Dokument wird betont, dass die Erhöhung der Zahl der Militärangehörigen um 25.000 in direktem Zusammenhang mit der Einrichtung und Bildung neuer Militärbaueinheiten innerhalb der Struktur der russischen Streitkräfte steht.

Neue Strukturkennzahlen der russischen Streitkräfte

Kennzahl / Bereich Personalstärke / Details Gesamtpersonal 2.426.130 Personen Anzahl der Militärangehörigen 1.535.000 Personen Erweiterung des Personals +25.000 Personen (auf Kosten von Militärbaueinheiten) Zentraler Apparat des Verteidigungsministeriums 13.400 Personen (davon 4.930 föderale Staatsbedienstete)

2. Zentraler Apparat des Verteidigungsministeriums und digitale Befugnisse

Das Dekret legt zudem die maximale Personalobergrenze für den zentralen Apparat des russischen Verteidigungsministeriums auf 13.400 Personen fest (ausgenommen Personal für Gebäudesicherung und -instandhaltung). Von diesem Personal sind 4.930 föderale Zivilbedienstete.

Recht auf Zugang zum einheitlichen elektronischen Register:

Zuvor hatte Wladimir Putin auch ein Gesetz unterzeichnet, das dem russischen Verteidigungsministerium und der russischen Nationalgarde (Rosgvardiya) wichtige Befugnisse einräumt. Demnach erhielten diese Behörden das Recht, Daten in elektronischer Form direkt abzurufen aus dem einheitlichen staatlichen Register der Personenstandsurkunden (ZAGS-Datenbank) für alle Bürger des Landes.

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Solche strukturellen Veränderungen in den russischen Streitkräften und die Vergrößerung der Armee sind von großer Bedeutung für die regionale und globale Sicherheit.

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