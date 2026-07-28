Lothar Matthäus spricht Warnung an Jamal Musiala aus

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Lothar Matthäus spricht Warnung an Jamal Musiala aus

Der ehemalige Star des FC Bayern München, Lothar Matthäus, hat vor der neuen Saison eine deutliche Warnung an Mittelfeldspieler Jamal Musiala gerichtet. Wie Goal.com berichtet, betonte der erfahrene Experte, dass der Platz des Spielers in der Startelf gefährdet sei, und machte klar, dass es keine Ausreden mehr gebe. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Zur Erinnerung: Der 23-jährige Spielmacher erlitt im vergangenen Juli bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft in einem Spiel gegen PSG eine schwere Knöchelverrenkung und Bänderverletzung. Nachdem er daraufhin sechs Monate lang ausfiel, kehrte der Spieler Anfang 2026 schrittweise auf den Rasen zurück.

Die Konkurrenz wird stärker

In einem Interview mit Sky Sport betonte Lothar Matthäus, dass Musialas Verletzung der Vergangenheit angehört und er seine Bestform wiederfinden muss. Sollte Musiala nicht bald sein früheres Niveau abrufen, droht ihm unter Cheftrainer Vincent Kompany der Platz auf der Bank.

Der Konkurrenzkampf in der Offensivabteilung der Mannschaft ist härter denn je. Insbesondere die hervorragende Spielpraxis und das Zusammenspiel zwischen Harry Kane und Serge Gnabry schränken die Möglichkeiten für andere Spieler im Team ein.

Weitere Kandidaten im Kader

Nicht nur Kane und Gnabry, sondern auch Spieler wie Michael Olise und das junge Talent Lennart Karl können auf der Zehnerposition agieren. Dies lässt Musiala nahezu keinen Spielraum für Fehler und erfordert, dass er jede Minute optimal nutzt.

Matthäus ist der Ansicht, dass es Vincent Kompany gelingen wird, im Laufe der Saison die optimale Aufstellung und Balance zu finden. Obwohl Musiala am Saisonende und bei der Weltmeisterschaft gute Leistungen zeigte, muss er noch härter arbeiten, um sich einen Stammplatz im Team zu sichern.

Derzeit hat sich der Spieler im Juli einem kleinen medizinischen Eingriff unterzogen, bei dem eine Metallplatte aus dem Fuß entfernt wurde, und hat in den Saisonvorbereitungen mit dem vollständigen Wiederaufbau seiner körperlichen Fitness begonnen. Musiala hat das Ziel, sich einen festen Platz in der Startelf der von Vincent Kompany trainierten Mannschaft zu erkämpfen.

FC BayernJamal MusialaLothar MatthäusVincent KompanyBundesliga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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