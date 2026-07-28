Lamine-Yamal-Karte bricht Rekord von Pelé und Lionel Messi

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Lamine-Yamal-Karte bricht Rekord von Pelé und Lionel Messi

Barcelona- und spanischer Nationalmannschaftsstar Lamine Yamal schreibt nicht nur mit seinen Erfolgen auf dem Rasen neue Geschichte, sondern auch auf dem Markt für Transfers und Sammelobjekte in der Fußballwelt. Wie Goal.com berichtet, wurde die seltene Debütkarte des Spielers für 707.600 US-Dollar bei einer Auktion versteigert, womit sie die Werte der Fußballlegenden Pelé und Lionel Messi übertraf und einen absoluten Rekord aufstellte. Dies berichtet Goal.com, berichtet .

Dieser aufsehenerregende Verkauf fand im Rahmen einer renommierten Auktion namens Goldin’s Global Football Auction statt. Das Hauptelement, das die Aufmerksamkeit internationaler Fußballfans auf sich zog, war eine schwarze Kaboom-Debütkarte als Einzelstück („one-of-one“) aus der Panini 2023–24 Donruss FIFA Kollektion. Nach harten Kämpfen unter Sammlern erreichte der Endpreis erstaunliche 707.600 Dollar.

Eine Rekordsumme, die Legenden übertrifft

Experten betonen, dass dieser Gegenstand mit dem Status „one-of-one“ dadurch wertvoll ist, dass er von Natur aus in nur einem einzigen Exemplar existiert. Genau dieser Faktor machte die Karte zu einer der prestigeträchtigsten und wertvollsten Trophäen für Sammler. Dieser Preis stellt den bisher höchsten öffentlich verzeichneten Wert für Lamine-Yamal-Memorabilia dar.

Dieser Rekord ist nicht nur das persönliche Ergebnis des talentierten Spielers, sondern er übertraf auch deutlich die Preise für Artikel der Fußballkönige Pelé und Lionel Messi, die bei derselben Auktion angeboten wurden. Insbesondere wurde eine Pelé-Debütkarte aus dem Jahr 1958 für 610.000 Dollar verkauft, während eine seltene Lionel-Messi-Karte aus der Topps Chrome Sapphire Kollektion 2023–24 317.200 Dollar einbrachte.

Wertvolle Gegenstände für Sammler

Somit wurde Yamals Einzelkarte um fast 100.000 Dollar höher bewertet als das Pelé-Los und um fast 390.400 Dollar höher als das Messi-Objekt. Diese Kennzahlen verdeutlichen eindrücklich, wie hoch das enorme Interesse und der Marketingwert rund um den jungen Fußballer in letzter Zeit sind.

Auf der Auktion wurden nicht nur die Hauptkarte, sondern auch andere seltene Artikel des spanischen Flügelspielers zu hohen Preisen verkauft. Unter anderem wurde eine goldene Kaboom-Karte mit der Nummer acht von zehn Exemplaren auf 189.100 Dollar geschätzt. Zudem wurde ein getragenes und signiertes Heimtrikot des FC Barcelona aus der Champions-League-Saison 2023–24 für 152.500 Dollar erworben.

Dem Auktionshaus zufolge belief sich die Gesamtsumme dieser drei wertvollen Gegenstände auf 1.049.200 Dollar. Dies bewies einmal mehr, dass moderne Fußballstars für Fans und Sammler nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon einen immensen Wert besitzen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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