Milan reist zur Australien-Tour: Kaderänderungen und Plan

·40·Sport
Milan reist zur Australien-Tour: Kaderänderungen und Plan

Der italienische Klub AC Milan treibt seine Vorbereitungen und die bevorstehende Sommertournee in Australien unter der Leitung des Cheftrainers intensiv voran. Die anstehenden Testspiele gegen Chelsea und Inter sowie die Aktivitäten auf dem Transfermarkt stehen im Fokus der Öffentlichkeit. Wie Goal.com berichtet, bereitet sich das Trainerteam auf die Arbeit mit den Leistungsträgern vor, und die Pläne für die Australienreise sowie die Rückkehr ins Trainingslager wurden komplett ausgearbeitet. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Transfers und Perth-Reise

Gonçalo Ramos, der als Neuzugang des Teams gilt, wird morgen, am 29. Juli, in der Stadt Perth zum restlichen Kader stoßen und offiziell sein Abenteuer bei Milan beginnen. Zusammen mit ihm wird sich auch Rafael Leão auf den Weg nach Australien machen, während er auf Neuigkeiten vom Transfermarkt wartet. Der Zustand und die Leistungen dieser Spieler werden für das Team in den Testspielen von großer Bedeutung sein.

Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass einige Spieler aufgrund von Reha-Maßnahmen nach Verletzungen nicht nach Australien reisen werden. Insbesondere werden Santiago Giménez und Christian Pulisic am 29. Juli in Milanello erwartet. Nach ihren bei der Weltmeisterschaft erlittenen Verletzungen werden die beiden Stürmer in der Basis in Italien mit dem Einzelseltraining beginnen.

Zugänge in der kommenden Woche

Dem Vorbereitungsplan zufolge bringt der 2. August ebenfalls wichtige Veränderungen mit sich. Die belgischen Spieler De Winter und Saelemaekers sowie Jashari, der die Schweizer Nationalmannschaft vertritt, werden zum Trainingslager in Perth stoßen und den Konkurrenzkampf im Kader erhöhen.

Der Zeitplan für die Spieler, die an den finalen Phasen der Weltmeisterschaft teilgenommen haben, ist etwas später angesetzt. Zur Erinnerung: Die französische Nationalmannschaft beendete das Turnier nach einer Niederlage gegen England im Spiel um Platz drei. Adrien Rabiot und Mike Maignan, die zum Kader dieses Nationalteams gehörten, kommen direkt nach Milanello und nehmen ab dem 12. August das Training unter dem Trainer auf.

AC MailandGonçalo RamosRafael LeãoAustralienFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Andreas Christensen bereit, seinen Status bei Barcelona wiederherzustellenAndreas Christensen bereit, seinen Status bei Barcelona wiederherzustellenHeute, 00:30Klarer Sieg für Real: Leganes im Testspiel deklassiertKlarer Sieg für Real: Leganes im Testspiel deklassiertHeute, 00:06Umarali Rahmonaliyevs Sabah zieht in die nächste Runde der Champions League einUmarali Rahmonaliyevs Sabah zieht in die nächste Runde der Champions League einGestern, 23:30Neymar könnte Karriere beenden: Drei mögliche SzenarienNeymar könnte Karriere beenden: Drei mögliche SzenarienGestern, 23:12Superliga: Umkämpftes Unentschieden im Tal-Derby und wichtiger Sieg in Urgentsch!Superliga: Umkämpftes Unentschieden im Tal-Derby und wichtiger Sieg in Urgentsch!Gestern, 22:21Superliga 14. Spieltag. Treffer in der 82. Minute: Nasaf schnappt sich den SiegSuperliga 14. Spieltag. Treffer in der 82. Minute: Nasaf schnappt sich den SiegGestern, 22:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans