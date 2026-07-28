Milan reist zur Australien-Tour: Kaderänderungen und Plan

Der italienische Klub AC Milan treibt seine Vorbereitungen und die bevorstehende Sommertournee in Australien unter der Leitung des Cheftrainers intensiv voran. Die anstehenden Testspiele gegen Chelsea und Inter sowie die Aktivitäten auf dem Transfermarkt stehen im Fokus der Öffentlichkeit. Wie Goal.com berichtet, bereitet sich das Trainerteam auf die Arbeit mit den Leistungsträgern vor, und die Pläne für die Australienreise sowie die Rückkehr ins Trainingslager wurden komplett ausgearbeitet. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Transfers und Perth-Reise

Gonçalo Ramos, der als Neuzugang des Teams gilt, wird morgen, am 29. Juli, in der Stadt Perth zum restlichen Kader stoßen und offiziell sein Abenteuer bei Milan beginnen. Zusammen mit ihm wird sich auch Rafael Leão auf den Weg nach Australien machen, während er auf Neuigkeiten vom Transfermarkt wartet. Der Zustand und die Leistungen dieser Spieler werden für das Team in den Testspielen von großer Bedeutung sein.

Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass einige Spieler aufgrund von Reha-Maßnahmen nach Verletzungen nicht nach Australien reisen werden. Insbesondere werden Santiago Giménez und Christian Pulisic am 29. Juli in Milanello erwartet. Nach ihren bei der Weltmeisterschaft erlittenen Verletzungen werden die beiden Stürmer in der Basis in Italien mit dem Einzelseltraining beginnen.

Zugänge in der kommenden Woche

Dem Vorbereitungsplan zufolge bringt der 2. August ebenfalls wichtige Veränderungen mit sich. Die belgischen Spieler De Winter und Saelemaekers sowie Jashari, der die Schweizer Nationalmannschaft vertritt, werden zum Trainingslager in Perth stoßen und den Konkurrenzkampf im Kader erhöhen.

Der Zeitplan für die Spieler, die an den finalen Phasen der Weltmeisterschaft teilgenommen haben, ist etwas später angesetzt. Zur Erinnerung: Die französische Nationalmannschaft beendete das Turnier nach einer Niederlage gegen England im Spiel um Platz drei. Adrien Rabiot und Mike Maignan, die zum Kader dieses Nationalteams gehörten, kommen direkt nach Milanello und nehmen ab dem 12. August das Training unter dem Trainer auf.