Zinédine Zidane gibt erstes Statement nach Trainer-Ernennung ab

·62·Sport
Zinédine Zidane gibt erstes Statement nach Trainer-Ernennung ab

Der legendäre Zinédine Zidane, der als neuer Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft ernannt wurde, hat sich zum ersten Mal offen zu seinen Gefühlen, seiner Dankbarkeit und seinen zukünftigen Plänen bei der Übernahme dieses verantwortungsvollen Amtes geäußert.

Zamin.uz präsentiert Details zum sensationellen Statement des legendären Experten, eine Bewertung der 14-jährigen Deschamps-Ära sowie den ersten Spielplan der französischen Nationalmannschaft unter Zidanes Leitung.

1. „Unvergleichliche Freude und großer Stolz“: Zidanes erste Ansprache

Zinédine Zidane betonte, dass die Führung der französischen Nationalmannschaft für ihn nicht nur eine große Ehre, sondern auch eine unvergleichliche Freude und eine riesige Verantwortung sei. Er sprach der Verbandsführung seinen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen aus und würdigte besonders die Verdienste von Didier Deschamps, der die Nationalmannschaft 14 Jahre lang erfolgreich geleitet hatte.

Aus Zinédine Zidanes aufrichtigem Statement:

„Ich habe es oft gesagt: Es gibt nichts Wichtigeres als die französische Nationalmannschaft. Deshalb ist die Ernennung zum Cheftrainer der Nationalmannschaft für mich eine unvergleichliche Freude und natürlich ein großer Stolz. Damit verbunden ist jedoch auch eine sehr große Verantwortung.

Ich danke Präsident Philippe Diallo, dem Exekutivkomitee und dem Französischen Fußballverband für das Vertrauen, das sie mir entgegengebracht haben. Gleichzeitig möchte ich die Arbeit von Didier und seinem Trainerstab in den vergangenen vierzehn Jahren besonders hervorheben. Heute erinnere ich mich auch voller Zuneigung an alle Trainer, die mich betreut haben.

Es versteht sich von selbst, dass meine Pläne und Ambitionen in Bezug auf die französische Nationalmannschaft riesig sind!“

2. Vertragslaufzeit und Debütspiele auf der Agenda

Der mit Zidane geschlossene Arbeitsvertrag hat eine Laufzeit von vier Jahren — bis zum Ende der Weltmeisterschaft 2030 . Der neue Cheftrainer nimmt seine Aufgaben offiziell am 1. August auf. Die starke Zusammensetzung des Trainerstabs wird der Öffentlichkeit Anfang September bekannt gegeben.

Die ersten Pflichtspiele der „Les Bleus“ unter Zidanes Leitung finden im Rahmen der UEFA Nations League statt:

  • Debütspiel: 25. September auswärts gegen die türkische Nationalmannschaft.

  • Nächste Topspiele: Nach dem Auswärtsspiel in der Türkei erwarten die Franzosen kompromisslose Duelle gegen europäische Schwergewichte wie Belgien und Italien.

Wichtige Fakten zur Ernennung von Zinédine Zidane zum französischen Nationaltrainer

Aspekt / Maß

Details

Neuer Cheftrainer

Zinédine Zidane

Vertragslaufzeit

4 Jahre (bis zur WM 2030)

Arbeitsbeginn

1. August

Bekanntgabe des Stabs

Anfang September

Erstes Pflichtspiel

25. September (UEFA Nations League, auswärts gegen die Türkei)

Nächste Gegner

Belgien und Italien

Ehemaliger Trainer

Didier Deschamps (14-jährige Amtszeit)

Es wird erwartet, że Zinédine Zidanes Antritt an der Spitze der französischen Nationalmannschaft und seine großen Ambitionen ein neues siegreiches Kapitel im Weltfußball aufschlagen werden.

Teilen Sie diesen Artikel sofort mit Ihren Freunden, Kollegen und Fußball-Fan-Gruppen!

Glauben Sie, dass Zinédine Zidane Frankreich in seinen ersten Nations-League-Spielen zum Sieg führen und bei der WM 2030 den Titel holen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

Zinédine ZidaneDidier DeschampsFranzösischer FußballverbandPhilippe Diallo
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Andreas Christensen bereit, seinen Status bei Barcelona wiederherzustellenAndreas Christensen bereit, seinen Status bei Barcelona wiederherzustellenHeute, 00:30Klarer Sieg für Real: Leganes im Testspiel deklassiertKlarer Sieg für Real: Leganes im Testspiel deklassiertHeute, 00:06Umarali Rahmonaliyevs Sabah zieht in die nächste Runde der Champions League einUmarali Rahmonaliyevs Sabah zieht in die nächste Runde der Champions League einGestern, 23:30Neymar könnte Karriere beenden: Drei mögliche SzenarienNeymar könnte Karriere beenden: Drei mögliche SzenarienGestern, 23:12Superliga: Umkämpftes Unentschieden im Tal-Derby und wichtiger Sieg in Urgentsch!Superliga: Umkämpftes Unentschieden im Tal-Derby und wichtiger Sieg in Urgentsch!Gestern, 22:21Superliga 14. Spieltag. Treffer in der 82. Minute: Nasaf schnappt sich den SiegSuperliga 14. Spieltag. Treffer in der 82. Minute: Nasaf schnappt sich den SiegGestern, 22:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans