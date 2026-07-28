Zinédine Zidane gibt erstes Statement nach Trainer-Ernennung ab

Der legendäre Zinédine Zidane, der als neuer Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft ernannt wurde, hat sich zum ersten Mal offen zu seinen Gefühlen, seiner Dankbarkeit und seinen zukünftigen Plänen bei der Übernahme dieses verantwortungsvollen Amtes geäußert.

Zamin.uz präsentiert Details zum sensationellen Statement des legendären Experten, eine Bewertung der 14-jährigen Deschamps-Ära sowie den ersten Spielplan der französischen Nationalmannschaft unter Zidanes Leitung.

1. „Unvergleichliche Freude und großer Stolz“: Zidanes erste Ansprache

Zinédine Zidane betonte, dass die Führung der französischen Nationalmannschaft für ihn nicht nur eine große Ehre, sondern auch eine unvergleichliche Freude und eine riesige Verantwortung sei. Er sprach der Verbandsführung seinen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen aus und würdigte besonders die Verdienste von Didier Deschamps, der die Nationalmannschaft 14 Jahre lang erfolgreich geleitet hatte.

Aus Zinédine Zidanes aufrichtigem Statement: „Ich habe es oft gesagt: Es gibt nichts Wichtigeres als die französische Nationalmannschaft. Deshalb ist die Ernennung zum Cheftrainer der Nationalmannschaft für mich eine unvergleichliche Freude und natürlich ein großer Stolz. Damit verbunden ist jedoch auch eine sehr große Verantwortung. Ich danke Präsident Philippe Diallo, dem Exekutivkomitee und dem Französischen Fußballverband für das Vertrauen, das sie mir entgegengebracht haben. Gleichzeitig möchte ich die Arbeit von Didier und seinem Trainerstab in den vergangenen vierzehn Jahren besonders hervorheben. Heute erinnere ich mich auch voller Zuneigung an alle Trainer, die mich betreut haben. Es versteht sich von selbst, dass meine Pläne und Ambitionen in Bezug auf die französische Nationalmannschaft riesig sind!“

2. Vertragslaufzeit und Debütspiele auf der Agenda

Der mit Zidane geschlossene Arbeitsvertrag hat eine Laufzeit von vier Jahren — bis zum Ende der Weltmeisterschaft 2030 . Der neue Cheftrainer nimmt seine Aufgaben offiziell am 1. August auf. Die starke Zusammensetzung des Trainerstabs wird der Öffentlichkeit Anfang September bekannt gegeben.

Die ersten Pflichtspiele der „Les Bleus“ unter Zidanes Leitung finden im Rahmen der UEFA Nations League statt:

Debütspiel: 25. September auswärts gegen die türkische Nationalmannschaft.

Nächste Topspiele: Nach dem Auswärtsspiel in der Türkei erwarten die Franzosen kompromisslose Duelle gegen europäische Schwergewichte wie Belgien und Italien.

Wichtige Fakten zur Ernennung von Zinédine Zidane zum französischen Nationaltrainer

Aspekt / Maß Details Neuer Cheftrainer Zinédine Zidane Vertragslaufzeit 4 Jahre (bis zur WM 2030) Arbeitsbeginn 1. August Bekanntgabe des Stabs Anfang September Erstes Pflichtspiel 25. September (UEFA Nations League, auswärts gegen die Türkei) Nächste Gegner Belgien und Italien Ehemaliger Trainer Didier Deschamps (14-jährige Amtszeit)

Es wird erwartet, że Zinédine Zidanes Antritt an der Spitze der französischen Nationalmannschaft und seine großen Ambitionen ein neues siegreiches Kapitel im Weltfußball aufschlagen werden.

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