74 Jahre altes Geheimnis gelöst: Flugzeugwrack auf dem Grund des Atlantiks entdeckt

Forscher der Air/Sea Heritage Foundation, von Deep Sea Vision und des Discovery-Channel- Dokumentarprojekts Expedition Unknown haben die ersten Aufnahmen des Wracks der Clipper Endeavor (Douglas DC-4) erhalten, die 1952 im Atlantischen Ozean abstürzte. Dies berichtete die Publikation Meduza.

Berichten zufolge stürzte das Flugzeug der Pan American Airways am 11. April 1952 auf dem Flug von Puerto Rico nach New York ab, nachdem die beiden Triebwerke des rechten Flügels ausgefallen waren. Kapitän John S. Burn setzte einen Notruf ab und versuchte, das Flugzeug auf dem Wasser zu landen, doch starker Wind ließ die Landung fehlschlagen und die Maschine begann zu sinken.

Obwohl beim Aufprall zunächst alle an Bord überlebten, verließen viele Passagiere das Flugzeug panikbedingt nicht rechtzeitig. Infolgedessen überlebten nur 17 der 69 Menschen an Bord.

Diese Katastrophe führte zu bedeutenden Änderungen in der Flugsicherheit. Genau nach diesem Vorfall wurde die Praxis eingeführt, Passagiere vor jedem Flug über Notfallverfahren, Notausgänge und die Verwendung von Schwimmwesten zu informieren.

Forscher orteten das Flugzeugwrack vor der Nordküste Puerto Ricos in 610 Metern Tiefe mithilfe einer Sonardrohne. Die Expedition hatte bereits 2024 versucht, das Flugzeug zu finden, was jedoch durch schlechtes Wetter verhindert wurde. Im Juni 2026 gelang es der Drohne, Trümmerteile mit dem Pan-Am-Logo zu entdecken.