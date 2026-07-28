Sensationeller Transfer: Armenischer Nationalspieler wechselt zu Dinamo

Der Verein Dinamo Samarkand hat seinen Kader mit einem erfahrenen Legionär verstärkt. Die Vereinsführung gab die offizielle Verpflichtung von Tigran Avanesyan, dem defensiven Mittelfeldspieler der armenischen Nationalmannschaft, bekannt.

Zamin.uz Wir stellen den neuen Spieler vor, der zum Team aus Samarkand gestoßen ist, sowie seinen Karriereweg und interessante familiäre Hintergründe.

1. Von Orenburg zu Dinamo: Der neue Mittelfeldspieler mit der Nummer 19

Laut dem Pressedienst des Vereins wechselte der 24-Jährige vom russischen Erstligisten Orenburg zu Dinamo. Die Parteien unterzeichneten einen Vertrag bis Saisonende mit einer Option auf Verlängerung.

Tigran Avanesyan beim Verein aus Samarkand Er wird mit der Rückennummer 19 auflaufen.

Aus der Mitteilung des Pressedienstes von Dinamo: „Der armenische Nationalspieler Tigran Avanesyan ist nun Teil von Dinamo. Mit dem Spieler wurde ein Vertrag bis zum Ende der Saison unterzeichnet.“

2. Von den Akademien von ZSKA und Baltika bis zur armenischen Nationalmannschaft

Tigran Avanesyan wurde am 13. April 2002 in Taschkent geboren. Seine ersten Schritte im Fußball machte er in der Akademie von Baltika und spielte während seiner Profikarriere für mehrere namhafte Vereine:

Vereinskarriere: Er spielte für ZSKA Moskau, Arsenal Tula und Orenburg.

Länderspiele: Auf internationaler Ebene war er für die U17-Auswahl Russlands und die U19-Auswahl Armeniens aktiv.

Nationalmannschaft: Seit 2024 ist er ein fester Bestandteil der armenischen Nationalmannschaft.

Wichtige Fakten zum Transfer von Tigran Avanesyan zu Dinamo

Aspekt / Detail Details Spieler Tigran Avanesyan Alter und Geburtsort 24 Jahre (13. April 2002, Taschkent) Position Defensives Mittelfeld Ehemaliger Verein Orenburg (Russland) Vertragslaufzeit Bis Saisonende (mit Verlängerungsoption) Rückennummer Nummer 19 Nationalmannschaft Armenische Nationalmannschaft (seit 2024)

3. Rückkehr nach Samarkand: Avanesyans historische und familiäre Wurzeln

Ein besonders bemerkenswerter Aspekt dieses Transfers ist, dass die Stadt Samarkand für Tigran Avanesyan keineswegs fremd ist.

Berichten zufolge stammen die meisten seiner nahen Verwandten ursprünglich aus Samarkand und leben auch heute noch dort. Der Wechsel zu Dinamo ist für den Spieler daher nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern auch eine Rückkehr zu seinen familiären Wurzeln.

Dass Dinamo Samarkand seinen Kader mit einem starken Spieler mit internationaler Erfahrung verstärkt hat, stößt bei den Fans auf großes Interesse.

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