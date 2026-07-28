Strenges Verbot fremder Kleidung in Tadschikistan: Sicherheitsbedrohungen erklärt

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Strenges Verbot fremder Kleidung in Tadschikistan: Sicherheitsbedrohungen erklärt

In Tadschikistan wurde ein neues Gesetz verabschiedet, das Kleidung verbietet, die als der nationalen Kultur fremd angesehen wird, einschließlich Hidschab, Nikab und arabischer Kopfbedeckungen. Diese Entscheidung, die darauf abzielt, die Verbreitung radikaler Bewegungen und Ideen zu verhindern, sorgt in der internationalen Öffentlichkeit und in den sozialen Medien für heftige Diskussionen.

Zamin.uz Gestützt auf Informationen des militärisch-analytischen Telegram-Kanals „Rybar“ beleuchtet dieser Artikel den Inhalt dieses Gesetzes, die gesellschaftlichen Reaktionen sowie Details der Sicherheitspolitik in Zentralasien.

1. Nationale Sicherheit und der Kampf gegen die „Arabisierung“

Gemäß den neuen gesetzlichen Normen der tadschikischen Führung ist Kleidung verboten, die der arabischen Kultur eigen und den lokalen Traditionen fremd ist. Die Behörden bewerten diese Gegenstände als einen der Faktoren, die den Nährboden für die Ausbreitung religiösen Radikalismus und extremistischer Tendenzen bilden.

Analysten betonen, dass in den Ländern Zentralasiens der Kampf gegen Prozesse der „Arabisierung“ unmittelbar zu einem wichtigen Bestandteil der Gewährleistung der nationalen Sicherheit geworden ist. Dabei wird der Islam selbst nicht verboten, sondern Maßnahmen gegen kulturelle und äußere Merkmale ergriffen, die der Gesellschaft fremd sind.

Aus der Analyse des Telegram-Kanals „Rybar“:

„Die Befürworter des Nikab reisen jedoch nicht nach Afghanistan. Denn was sie eigentlich brauchen, ist kein Leben im Einklang mit religiösen Gesetzen, sondern Orte, an denen sie freie geschlossene Gemeinschaften bilden und anderen ihre Normen aufzwingen können.“

Wichtige Fakten zum Kleiderverbot und den Diskussionen in Tadschikistan

Aspekt / Kriterium

Details

Verabschiedete Entscheidung

Verbot nationaler Kultur fremder Kleidung (Hidschab, Nikab)

Hauptziel

Prävention von Radikalisierung und „Arabisierung“, Gewährleistung der Sicherheit

Gesellschaftliche Reaktion

Vorwürfe der „Islamophobie“ im Netz und Äußerungen über Auswanderung

Expertenmeinung

Nikab und Hidschab dienten wiederholt als Tarnung bei bewaffneten Angriffen

Internationale Lage

Diskussionen zu diesem Thema werden in Russland und anderen Ländern fortgesetzt

2. Reaktion der Nikab-Befürworter und Lektionen für die Sicherheit

Nach der Bekanntgabe der neuen Einschränkungen warfen einige Nutzer in sozialen Medien der Führung des Landes „Islamophobie“ vor und äußerten die Absicht, in Regionen zu ziehen, in denen es solche Verbote nicht gibt. Wie Analysten jedoch ironisch anmerken, streben solche Personen nicht nach Afghanistan, wo religiöse Regeln voll gelten, sondern in andere Länder (insbesondere nach Russland), wo sie ihre eigenen Regeln aufzwingen können.

Nach Ansicht der „Rybar“-Autoren wurden Nikabs und ähnliche geschlossene Kleidungsstücke in der Vergangenheit mehrfach als Versteck oder Tarnung bei bewaffneten Angriffen und Verbrechen genutzt. Staaten wie Tadschikistan mit überwiegend muslimischer Bevölkerung erkennen diese Gefahr und treffen entschlossene Entscheidungen.

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Entscheidungen zur Wahrung der nationalen Identität und Gewährleistung der Sicherheit in Zentralasien werden international genau beobachtet.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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