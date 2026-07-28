Airbus A350-1000ULR fliegt erstmals 23 Tausend Kilometer nonstop

Erstmals in der Luftfahrtgeschichte hat ein zweistrahliges Passagierflugzeug eine Strecke von über 23 Tausend Kilometern ohne Zwischenbetankung zurückgelegt. Die neueste Entwicklung von Airbus, das Modell Airbus A350-1000ULR, hat einen Testflug von Melbourne (Australien) nach Toulouse (Frankreich) erfolgreich absolviert. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com startete das Flugzeug mit der Registriernummer F-WULR am 27. Juli in Melbourne und landete am 28. Juli am Flughafen Toulouse. Das Flugzeug war exakt 24 Stunden und 24 Minuten ununterbrochen in der Luft.

Während des historischen Fluges flog der Jet über den Pazifischen Ozean sowie über das Gebiet der USA und Kanadas. Um die Sicherheit dieser ultra-langen Reise zu gewährleisten, waren drei vollständige Flugbesatzungen an Bord, die sich abwechselten.

Besonderheiten des Testflugs

Experten betonen, dass das Ende des Fluges von einem interessanten Ereignis gefolgt wurde. Als sich das Flugzeug dem Ziel näherte und landen wollte, musste es aus Sicherheitsgründen eine Warteschleife fliegen. Erst danach landete die Crew die Maschine erfolgreich am Flughafen Toulouse.

Dieser Rekordwert wurde im Rahmen der Testphase einer speziellen Modifikation namens Ultra Long Range verzeichnet. Diese Version wurde speziell für die längsten Flugrouten der Welt konzipiert.

Zukünftige Ultra-Langstrecken

Flugzeuge dieses Typs wurden bereits von der australischen Fluggesellschaft Qantas bestellt und werden bei der Umsetzung des Projekts Project Sunrise eingesetzt. Das Hauptziel des Projekts ist die Eröffnung von Direktflügen von Sydney nach London und New York.

Die Dauer solcher geplanter Flüge wird voraussichtlich 22 Stunden betragen. Dies wird einer der längsten Linienflüge in der Geschichte der Zivilluftfahrt sein und die Möglichkeiten des globalen Reiseverkehrs weiter ausdehnen.