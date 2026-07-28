AMD Radeon RX 9050 Grafikkarte vorgestellt

AMD hat offiziell seine neue Grafikkarte — das Modell Radeon RX 9050 — vorgestellt. Laut ixbt.com ist dieses neue Gerät für das mittlere Preissegment konzipiert, hat einen Startpreis von 280 Dollar und wird in ausgewählten regionalen Märkten erhältlich sein. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Technische Daten und Möglichkeiten

Die Grafikkarte Radeon RX 9050 basiert auf einer modernen GPU mit 16 Compute Units und 1024 Stream-Prozessoren. Die Basistaktfrequenz des Grafikchips liegt bei 1920 MHz und kann im Boost-Modus auf bis zu 2600 MHz steigen. Zudem ist das Gerät mit einem Infinity Cache mit einer Kapazität von 32 MB ausgestattet.

Der Hersteller bietet Anwendern zwei verschiedene Varianten hinsichtlich der Speicherkapazität an. Die erste Version ist mit einem 128-bit-Speicherinterface und 8 GB GDDR6-Speicher mit einer Geschwindigkeit von 18 Gbit/s ausgestattet. Die zweite Variante verfügt über ein 64-bit-Interface und 4 GB Speicher; Experten betonen, dass es mit einer solchen Kapazität selbst in Full-HD-Auflösung schwierig sein wird, moderne Spiele zu spielen.

Leistung und Schnittstellen

Der Energieverbrauch des Geräts beträgt lediglich 92 W. Für den Stromanschluss ist ein einzelner 8-Pin-PCIe-Anschluss erforderlich, und das empfohlene Netzteil ist mit 450 W angegeben. Für die Bildschirmausgabe dienen moderne DisplayPort-2.1a- sowie HDMI-2.1b-Schnittstellen.

Software-Update

Zeitgleich mit dem Release der Radeon RX 9050 veröffentlichte AMD auch eine neue Treiberversion namens AMD Software: Adrenalin Edition 26.7.1. Diese Software bietet nicht nur volle Unterstützung für die neue Grafikkarte, sondern enthält auch Optimierungen für die Beta-Versionen der Projekte Gears of War: E-Day und Runaway Evolution.

Der neue Treiber behob zudem Probleme im Zusammenhang mit Rendering und Stabilität in Programmen wie Blender und Maxon Cinema 4D. Bildfehler in Fortnite sowie Störungen bei der Nutzung der AMD-FSR-4.1-Technologie unter Windows 10 wurden beseitigt.

Verkaufsregionen

Interessanterweise wird diese neue Grafikkarte mit einem Preis von 280 Dollar nicht weltweit, sondern nur auf bestimmten Märkten verkauft. Laut ixbt.com richtet sich die Radeon RX 9050 an Verbraucher in Japan, Lateinamerika sowie in Ländern der Region Asien-Pazifik.