Gehalt von WM-2026-Held Vozinha bei Colo-Colo enthüllt

·84·Sport
Gehalt von WM-2026-Held Vozinha bei Colo-Colo enthüllt

Das Gehalt des erfahrenen Torhüters Vozinha, der kürzlich einen Vertrag beim berühmten chilenischen Club Colo-Colo unterschrieben hat, wurde bei seinem neuen Team bekannt. Der 40-jährige Schlussmann, der durch die diesjährige Weltmeisterschaft weltbekannt wurde, gehört nun zu den gut bezahlten Spielern des chilenischen Giganten.

Zamin.uz Präsentiert das Gehalt des WM-2026-Stars bei Colo-Colo, einen Vergleich mit dem Teamstar Arturo Vidal sowie Transferdetails.

1. Knapp 50.000 Dollar im Monat: Vozinhas und Vidals Gehälter im Vergleich

Medienberichten zufolge erhält der Torhüter der kapverdischen Nationalmannschaft, Vozinha, beim Verein Colo-Colo ein monatliches Gehalt von 47 Millionen chilenischen Pesos . In US-Dollar umgerechnet entspricht dies etwa 49,8 Tausend US-Dollar pro Monat.

Zur Einordnung: Der prominenteste Spieler von Colo-Colo — der legendäre Mittelfeldspieler Arturo Vidal — verdient mehr als doppelt so viel wie Vozinha.

Gehaltsvergleich der Colo-Colo-Stars:

  • Vozinha (Torhüter): 47 Mio. Pesos (~49,8 Tausend USD) pro Monat

  • Arturo Vidal (Mittelfeldspieler): 114 Mio. Pesos (~120 Tausend USD) pro Monat

Die wichtigsten Fakten zum Transfer von Vozinha zu Colo-Colo

Aspekt / Detail

Details

Spieler

Vozinha (Torhüter, Kapverdische Nationalmannschaft)

Alter

40 Jahre

Neuer Verein

Colo-Colo (Chile)

Transferstatus

Ablösefreier Spieler

Monatsgehalt

47 Mio. Pesos / 49,8 Tsd. $

Ehemaliger Verein

Chaves (Portugal, 2. Liga)

Quelle der Bekanntheit

WM 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

2. WM-2026-Sensation und ablösefreier Wechsel von Chaves

Der 40-jährige Vozinha hütete bei den Spielen der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko das Tor der kapverdischen Nationalmannschaft verlässlich und zog die Aufmerksamkeit der gesamten Fußballwelt auf sich. Seine Paraden und sein Können trotz seines Alters blieben den Scouts von Colo-Colo nicht verborgen.

Zur Erinnerung: Im Sommer, kurz vor Beginn des Turniers, war der Vertrag des 40-jährigen Keepers beim portugiesischen Zweitligisten Chaves ausgelaufen. Daher wechselte er ohne Ablösesumme als ablösefreier Spieler zum chilenischen Club.

Vozinhas Geschichte, mit 40 Jahren bei einer Weltmeisterschaft zu glänzen und einen lukrativen Vertrag bei einem chilenischen Top-Club zu unterschreiben, ist ein echtes Beispiel für Willenskraft und harte Arbeit.

Teilen Sie diesen heißen Artikel sofort mit Ihren Freunden, Kollegen und in Fußball-Fan-Gruppen!

Glauben Sie, dass der 40-jährige Vozinha Stammtorhüter bei Colo-Colo werden kann? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!

VozinhaColo-ColoArturo VidalKap VerdeChaves
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Andreas Christensen bereit, seinen Status bei Barcelona wiederherzustellenAndreas Christensen bereit, seinen Status bei Barcelona wiederherzustellenHeute, 00:30Klarer Sieg für Real: Leganes im Testspiel deklassiertKlarer Sieg für Real: Leganes im Testspiel deklassiertHeute, 00:06Umarali Rahmonaliyevs Sabah zieht in die nächste Runde der Champions League einUmarali Rahmonaliyevs Sabah zieht in die nächste Runde der Champions League einGestern, 23:30Neymar könnte Karriere beenden: Drei mögliche SzenarienNeymar könnte Karriere beenden: Drei mögliche SzenarienGestern, 23:12Superliga: Umkämpftes Unentschieden im Tal-Derby und wichtiger Sieg in Urgentsch!Superliga: Umkämpftes Unentschieden im Tal-Derby und wichtiger Sieg in Urgentsch!Gestern, 22:21Superliga 14. Spieltag. Treffer in der 82. Minute: Nasaf schnappt sich den SiegSuperliga 14. Spieltag. Treffer in der 82. Minute: Nasaf schnappt sich den SiegGestern, 22:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans