Das Gehalt des erfahrenen Torhüters Vozinha, der kürzlich einen Vertrag beim berühmten chilenischen Club Colo-Colo unterschrieben hat, wurde bei seinem neuen Team bekannt. Der 40-jährige Schlussmann, der durch die diesjährige Weltmeisterschaft weltbekannt wurde, gehört nun zu den gut bezahlten Spielern des chilenischen Giganten.

Zamin.uz Präsentiert das Gehalt des WM-2026-Stars bei Colo-Colo, einen Vergleich mit dem Teamstar Arturo Vidal sowie Transferdetails.

1. Knapp 50.000 Dollar im Monat: Vozinhas und Vidals Gehälter im Vergleich

Medienberichten zufolge erhält der Torhüter der kapverdischen Nationalmannschaft, Vozinha, beim Verein Colo-Colo ein monatliches Gehalt von 47 Millionen chilenischen Pesos . In US-Dollar umgerechnet entspricht dies etwa 49,8 Tausend US-Dollar pro Monat.

Zur Einordnung: Der prominenteste Spieler von Colo-Colo — der legendäre Mittelfeldspieler Arturo Vidal — verdient mehr als doppelt so viel wie Vozinha.

Gehaltsvergleich der Colo-Colo-Stars: Vozinha (Torhüter): 47 Mio. Pesos (~49,8 Tausend USD) pro Monat

Arturo Vidal (Mittelfeldspieler): 114 Mio. Pesos (~120 Tausend USD) pro Monat

Die wichtigsten Fakten zum Transfer von Vozinha zu Colo-Colo

Aspekt / Detail Details Spieler Vozinha (Torhüter, Kapverdische Nationalmannschaft) Alter 40 Jahre Neuer Verein Colo-Colo (Chile) Transferstatus Ablösefreier Spieler Monatsgehalt 47 Mio. Pesos / 49,8 Tsd. $ Ehemaliger Verein Chaves (Portugal, 2. Liga) Quelle der Bekanntheit WM 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

2. WM-2026-Sensation und ablösefreier Wechsel von Chaves

Der 40-jährige Vozinha hütete bei den Spielen der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko das Tor der kapverdischen Nationalmannschaft verlässlich und zog die Aufmerksamkeit der gesamten Fußballwelt auf sich. Seine Paraden und sein Können trotz seines Alters blieben den Scouts von Colo-Colo nicht verborgen.

Zur Erinnerung: Im Sommer, kurz vor Beginn des Turniers, war der Vertrag des 40-jährigen Keepers beim portugiesischen Zweitligisten Chaves ausgelaufen. Daher wechselte er ohne Ablösesumme als ablösefreier Spieler zum chilenischen Club.

Vozinhas Geschichte, mit 40 Jahren bei einer Weltmeisterschaft zu glänzen und einen lukrativen Vertrag bei einem chilenischen Top-Club zu unterschreiben, ist ein echtes Beispiel für Willenskraft und harte Arbeit.

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