Superliga 14. Spieltag. Treffer in der 82. Minute: Nasaf schnappt sich den Sieg

Das torlose Unentschieden in Qarshi, das 82 Minuten lang anhielt, wurde schließlich durch den Schuss von Bobir Abdixolikov gebrochen. Obwohl Qizilqum das Ergebnis lange halten konnte, sorgte das Zusammenspiel der eingewechselten Spieler Yashnarbek Berdirahmonov und Abdixolikov für einen wichtigen Sieg von Nasaf.

Das Spiel des 14. Spieltags der Superliga fand am 28. Juli im Zentralstadion in Qarshi statt. Schiedsrichter der Partie war Ahrol Risqullayev.

Das einzige Tor nach 82 Minuten Wartezeit

In der ersten Halbzeit konnten die Mannschaften kein Tor erzielen. Kurz vor der Pause wurden auf beiden Seiten Spieler verwarnt: Umar Eshmurodov von Nasaf und Luka Ratković bei den Gästen sahen die Gelbe Karte.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb die Null auf der Anzeigetafel lange bestehen. Die spielentscheidende Szene ereignete sich in der 82. Minute.

Yashnarbek Berdirahmonov, der in der 74. Minute für Yusuf Otubanjo eingewechselt wurde, sorgte acht Minuten später für die entscheidende Aktion. Nach seiner Flanke bezwang Bobir Abdixolikov das Tor von Qizilqum und brachte sein Team in Führung.

Die Flanke des eingewechselten Berdirahmonov und der präzise Schuss von Abdixolikov reichten für das einzige Tor des Spiels aus.

In der verbleibenden Spielzeit änderte sich das Ergebnis nicht mehr und Nasaf gewann mit 1:0.

Berdirahmonov beeinflusste das Spiel sofort nach seiner Einwechslung

Eine der wichtigsten Entscheidungen des Spiels war die Einwechslung von Yashnarbek Berdirahmonov.

Er ersetzte Stürmer Yusuf Otubanjo und lieferte in kurzer Zeit die entscheidende Vorlage. Durch diesen Wechsel entstand eine neue Offensivverbindung im Angriff von Nasaf.

Berdirahmonovs Aktion ist in zweierlei Hinsicht von Bedeutung:

er gab acht Minuten nach seiner Einwechslung eine Torvorlage;

er brachte die nötige Torgefahr in die Mannschaft, als das Spiel auf der Kippe stand.

Das Trainerteam nahm am Ende des Spiels drei weitere Wechsel vor, um das Ergebnis zu sichern. In der 90.+2. Minute kamen G‘olib G‘aybullayev, Diyorbek Abdunazarov und Dilshod Murtazayev für Alibek Davronov, Zafarmurod Abdirahmatov und Oybek Rustamov ins Spiel.

Abdixolikov wurde erneut zur entscheidenden Figur

Bobir Abdixolikov stand in der Startelf und trat in dem Moment in Erscheinung, als Nasaf es am meisten brauchte.

Sein Tor hatte eine größere Bedeutung als eine einfache Statistik. Denn der Großteil des Spiels verlief torlos, und ein einziger erfolgreicher Angriff entschied über das Schicksal der drei Punkte.

Abdixolikov hatte bereits am 12. Spieltag gegen Bunyodkor einen Doppelpack erzielt. Damals gewannen die Spieler aus Qarshi das Spiel mit 3:1.

Somit erzielt der erfahrene Stürmer in einer wichtigen Phase der Saison weiterhin entscheidende Tore für Nasaf.

Qizilqum fehlten acht Minuten

Die Gäste schafften es bis zur 82. Minute, ihren Kasten sauber zu halten. Doch eine einzige Szene am Ende des Spiels beraubte sie mindestens eines Punktes.

Der Cheftrainer von Qizilqum nahm in der zweiten Halbzeit mehrere Umstellungen im Sturm und Mittelfeld vor:

In der 59. Minute kamen Shahzod Turopov und Fayzullobek Jumanqo‘ziyev ins Spiel;

In der 71. Minute wurden Bobomurod Bozorov und Ilhomjon Vahobov eingewechselt.

Trotzdem gelang es den Gästen nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. Infolgedessen kehrte das Team aus Navoiy ohne Punkte aus Qarshi zurück.

Nasaf kehrte nach dem vorherigen Unentschieden auf die Siegerstraße zurück

Der Verein aus Qarshi spielte am 13. Spieltag 1:1 unentschieden gegen Mash’al.

Der Sieg gegen Qizilqum war insofern wichtig: Das Team machte den Punktverlust wett und beendete das Heimspiel erfolgreich.

Die Ergebnisse von Nasaf in den letzten drei Spieltagen:

Spieltag Begegnung Ergebnis 12. Spieltag Bunyodkor — Nasaf 1:3 13. Spieltag Mash’al — Nasaf 1:1 14. Spieltag Nasaf — Qizilqum 1:0

Die Mannschaft aus Qarshi blieb in diesen drei Partien ungeschlagen und holte sieben Punkte.

Spielprotokoll

Superliga, 14. Spieltag

Nasaf — Qizilqum 1:0

Tor: Bobir Abdixolikov, 82 — 1:0

Torvorlage: Yashnarbek Berdirahmonov

Gelbe Karten: Umar Eshmurodov, 45+2 — Luka Ratković, 45+2.

Aufstellung Nasaf

Abduvohid Ne’matov, Alibek Davronov, Akrom Komilov, Sardor Bahromov, Adenis Shala, Zafarmurod Abdirahmatov, Bobir Abdixolikov, Oybek Rustamov, Murodbek Rahmatov, Yusuf Otubanjo, Umar Eshmurodov.

Eingewechselt:

Sharof Muhitdinov — 69. Minute;

Yashnarbek Berdirahmonov — 74. Minute;

G‘olib G‘aybullayev — 90.+2. Minute;

Diyorbek Abdunazarov — 90.+2. Minute;

Dilshod Murtazayev — 90.+2. Minute.

Aufstellung Qizilqum

Farhod Rahmatov, Shahzodbek Rahmatullayev, Luka Ratković, Nikola Kumburovich, Abbosbek Abdug‘afforov, Samandar Shukurillayev, Jambuli Jigauri, G‘iyosjon Rizaqulov, Douglas Maycon, Diyor Raxmatilloyev, Otabek Jo‘raqo‘ziyev.

Eingewechselt:

Shahzod Turopov — 59. Minute;

Fayzullobek Jumanqo‘ziyev — 59. Minute;

Bobomurod Bozorov — 71. Minute;

Ilhomjon Vahobov — 71. Minute.

Fazit

Das war kein leichter Sieg für Nasaf. Qizilqum hielt den Kasten über weite Strecken sauber, doch ein Wechsel und ein präziser Schuss am Ende änderten alles.

Berdirahmonov kam von der Bank und lieferte die Vorlage, während Abdixolikov die Chance nutzte, auf die sein Team gewartet hatte. Damit sicherte sich Nasaf drei wichtige Punkte in Qarshi.

Was denken Sie, ist der Held des Spiels Torschütze Abdixolikov oder Vorlagengeber Berdirahmonov?