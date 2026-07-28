Deutschland will die Weltmeisterschaft 2038 oder 2042 ausrichten!

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Deutschland will die Weltmeisterschaft 2038 oder 2042 ausrichten!

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat grandiose Pläne bekannt gegeben, eine der kommenden Weltmeisterschaften im Land auszutragen. Die deutschen Fußballverantwortlichen planen eine offizielle Bewerbung für die Ausrichtung des Turniers in den Jahren 2038 oder 2042.

Zamin.uz Bietet Details zu Deutschlands Chancen auf die Ausrichtung der Weltmeisterschaft, zur Infrastruktur und zur Vergabe von FIFA-Turnieren.

1. Bereite Infrastruktur und Garantie volle Stadien

DFB-Vorstandsmitglied Axel Hellmann erklärte, dass in Deutschland bereits alle infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen sind und auf hohem Niveau funktionieren, um das größte Fußballturnier der Welt würdig auszutragen.

Die deutsche Seite zeigte sich zuversichtlich, dass es keine Probleme mit Stadien, dem Verkehrssystem oder der Hotellogistik geben wird und jedes Spiel vor ausverkauftem Haus stattfinden wird.

DFB aus der Erklärung von Vorstandsmitglied Axel Hellmann:

«Wir würden dieses Turnier mit Vergnügen ausrichten. Sowohl der DFB als auch sein Präsident Bernd Neuendorf möchten eine Bewerbung für 2042 und vielleicht sogar für 2038 einreichen. Alles hängt von den FIFA-Regularien ab.

Deutschland verfügt über bezugsfertige Stadien, Verkehrs- und Hotelinfrastruktur. Jedes Spiel wird in vollen Stadien stattfinden. Das wird ein sehr erfolgreiches Turnier. Unser Land hat alle notwendigen Voraussetzungen dafür.»

Deutschlands WM-Bewerbung und die Karte der kommenden Weltmeisterschaften

Aspekt / Maßnahme

Details

Bewerberland

Deutschland (Deutscher Fußball-Bund / DFB )

Angestrebte Jahre

Weltmeisterschaft 2038 oder 2042

DFB Präsident

Bernd Neuendorf

Hauptvorteil

Makellose Stadien, fertiges Transport- und Hotelsystem

WM-Gastgeber 2030

Spanien, Portugal, Marokko (Uruguay, Argentinien, Paraguay)

WM-Gastgeber 2034

Saudi-Arabien

2. Wer sind die Gastgeber der kommenden Weltmeisterschaften?

Gemäß den von der FIFA genehmigten Plänen steht die Geographie der Weltmeisterschaft für das kommende Jahrzehnt bereits fest:

  • WM 2030: Der Hauptteil des Wettbewerbs findet in den Stadien von Spanien, Portugal und Marokko statt. Zudem werden anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Turniers einige symbolische Spiele in Südamerika ausgetragen — in Uruguay, Argentinien und Paraguay.

  • WM 2034: Die Ausrichtung dieser Weltmeisterschaft wurde an Saudi-Arabien vergeben.

Daher fällt die nächste realistische Chance für den europäischen Kontinent und insbesondere für Deutschland genau auf die Turniere 2038 oder 2042.

Deutschlands Ambitionen, die Weltmeisterschaft auszurichten, sorgen in der Fußballwelt für breite Diskussionen.

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Glauben Sie, dass Deutschland die Ausrichtung der WM 2038 oder 2042 gewinnen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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