Saudi-prinz erwirbt 5-prozentigen anteil an Lucid Motors

Prinz Alwaleed bin Talal Al Saud, ein Mitglied der saudi-arabischen Königsfamilie, hat einen 5-prozentigen Anteil am Elektrofahrzeughersteller Lucid Motors erworben. Laut offiziellen Unterlagen, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurden, hat der Milliardär-Prinz über 19 Millionen Aktien auf seinen Namen registriert. Dieser Schritt erhöht die Beteiligung des Königreichs an dem Elektrofahrzeugunternehmen weiter. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Den von den Publikationen ixbt.com und TechCrunch verbreiteten Informationen zufolge fiel der Kauf in eine Zeit, in der der Marktwert von Lucid Motors unter 2 Milliarden Dollar gefallen war. Am 14. Juli dieses Jahres hatte ein bekannter Blog für Elektrofahrzeuge berichtet, dass dem Unternehmen möglicherweise die Insolvenz drohe oder es vom saudi-arabischen Staatsfonds privatisiert werden könnte. Daraufhin wies die Führung von Lucid diese Gerüchte entschieden zurück, und der Aktienkurs des Unternehmens erholte sich im Anschluss wieder.

Strukturelle Veränderungen im Unternehmen und Reaktion des Managements

Laut einer Erklärung von Nick Twork, Chief Communications Director von Lucid Motors, kommentiert das Unternehmen die persönlichen Entscheidungen einzelner Investoren nicht, schätzt jedoch das zum Ausdruck gebrachte unabhängige Vertrauen. Diese Aktientransaktion fiel mit einem großen Umstrukturierungs- und Vereinfachungsprozess zusammen, der vom neuen CEO von Lucid, Silvio Napoli, eingeleitet wurde. Insbesondere wurde die Mitarbeiterzahl im Juni um 18 Prozent reduziert, um die Kosten zu senken.

Es sei daran erinnert, dass der saudi-arabische Staatsfonds (PIF) seit 2018 der Hauptaktionär von Lucid Motors ist. Damals gaben saudi-arabische Beamte den Plan zur Privatisierung von Tesla auf und leiteten Gelder an dieses Startup um. Seit das Elektrofahrzeugunternehmen 2021 mit einer Zweckgesellschaft fusionierte und an die Börse ging, hält der PIF einen Anteil von etwa 60 Prozent.

Technologische Investitionen des arabischen Warren Buffett

Der im Besitz der saudi-arabischen Regierung befindliche Staatsfonds ist in den letzten Jahren die Hauptquelle finanzieller Unterstützung für Lucid Motors geblieben. Zu einer Zeit, in der das Unternehmen Schwierigkeiten hat, Massenkäufer auf dem US-amerikanischen und internationalen Markt zu finden, haben die Saudis regelmäßig Aktien gekauft und Kredite in Milliardenhöhe vergeben. Der Neukauf hat einmal mehr in der Praxis das Vertrauen der königlichen Elite in die Zukunft dieser Marke gezeigt.

Prinz Alwaleed bin Talal verfügt über umfangreiche Erfahrung bei Investitionen in große US-Technologieprojekte über seine Holdinggesellschaft. Er war einst einer der Hauptaktionäre von Twitter. Als Elon Musk 2022 versuchte, das soziale Netzwerk zu übernehmen, leistete er zwar zunächst Widerstand, änderte jedoch später seine Position, unterstützte Musk und wurde nach dem Deal der zweitgrößte Aktionär. Der Investor, auf seiner offiziellen Website oft als „arabischer Warren Buffett“ bezeichnet, hält zudem Anteile an Snap und Deezer.