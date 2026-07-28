Galaxy Z Fold 8 wird zum Hit in Südkorea mit hoher Nachfrage

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Galaxy Z Fold 8 wird zum Hit in Südkorea mit hoher Nachfrage

In Südkorea hat sich die Nachfrage nach Samsungs neuestem faltbaren Flaggschiff, dem Galaxy Z Fold 8, als noch höher als erwartet erwiesen. Wie Naver berichtet, sind die ersten Chargen des neuen Geräts bereits ausverkauft, und die Wartezeiten für bestimmte Modelle haben sich bis in den September verlängert. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Berichten zufolge hatte Samsung die Marktnachfrage vorhergesehen und das Produktionsvolumen des Galaxy Z Fold 8 um etwa 40 Prozent gesteigert. Dies reichte jedoch nicht aus, um die massiven Kundenbestellungen zu decken, und die Online-Bestände waren fast vollständig erschöpft.

Lieferzeiten und Farbauswahl

Derzeit müssen Nutzer, die online bestellen, zwischen der zweiten und vierten Augustwoche auf ihre Geräte warten. Bei einigen großen Mobilfunkanbietern sind bestimmte Farbvarianten komplett ausverkauft, und neue Chargen werden nicht vor Mitte August erwartet.

Ein Mangel ist besonders bei den exklusiven Farbmodellen zu spüren, die nur über den offiziellen Samsung Online-Shop verkauft werden. Kunden, die diese einzigartigen Konfigurationen bestellt haben, erhalten sie erst im September.

Situation bei der Ultra-Version

Vor dem Hintergrund des allgemeinen Marktengpasses ist die Situation bezüglich des Galaxy Z Fold 8 Ultra Modells deutlich stabiler. Solche Probleme wurden bei dieser fortschrittlichen Version bisher nicht beobachtet, und ihre Bestände reichen völlig aus, um die Nachfrage ab den ersten Verkaufstagen zu decken.

Experten zufolge wächst das Interesse der Nutzer an faltbaren Gadgets von Jahr zu Jahr. Samsung behält seine Führungsposition in diesem Bereich bei und ergreift Maßnahmen, um die aufgetretenen Logistik- und Lieferunterbrechungen schnell zu beheben.

SamsungGalaxy Z Fold 8SmartphoneTechnologieSüdkorea
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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