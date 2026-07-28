Amazon im Weltraum-Internetmarkt: Über 5 Tausend Satelliten werden gestartet

Der US-Technologieriese Amazon hat offiziell seinen Einstieg in den Markt für direkte Raumfahrtkommunikation durch die Übernahme von Globalstar bekannt gegeben. Laut Dokumenten, die das Unternehmen bei der US-amerikanischen Federal Communications Commission (FCC) eingereicht hat, ist die Schaffung einer neuen Orbitalkonstellation geplant, um normale Smartphones von jedem Punkt der Erde aus direkt mit Satelliten zu verbinden. Diese Initiative wird den Zugang zu Internet- und Sprachkommunikation auch in abgelegenen Gebieten ermöglichen, in denen keine Mobilfunkabdeckung vorhanden ist. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com beabsichtigt Amazon im Rahmen dieses Projekts, 5.105 Satelliten in die erdnahe Umlaufbahn zu bringen. Die Geräte werden unter Verwendung von Frequenzressourcen, die Globalstar gehören, in den Frequenzbändern 1,6 GHz und 2,4 GHz arbeiten. Amazon plant, das Unternehmen für 11 Milliarden Dollar zu kaufen, wobei dieser große Deal voraussichtlich im Jahr 2027 vollständig abgeschlossen sein wird. Das neue System der Direct-to-Device (D2D)-Klasse zeichnet sich dadurch aus, dass es ohne zusätzliche Terminals oder spezielle Geräte funktioniert.

Globales Kommunikationsökosystem und Möglichkeiten

Die geplante neue Technologie wird nicht nur normale Anrufe und mobiles Internet ermöglichen, sondern auch Messaging, Notrufe sowie die nahtlose Vernetzung von Autos und Internet-of-Things (IoT)-Geräten erlauben. Die Satelliten werden in Umlaufbahnen in Höhen zwischen 510 km und 580 km platziert. Darüber hinaus sehen die FCC-Dokumente die Möglichkeit vor, in Zukunft mehr als 11.000 Geräte zu stationieren, wobei in der Anfangsphase jedoch die Stationierung von etwas mehr als fünftausend Apparaten geplant ist.

Bei der Datenübertragung und der Steuerung der Orbitalkonstellation werden Ka- und V-Bänder verwendet. Die Lebensdauer jedes Satelliten ist auf etwa sechs bis acht Jahre festgelegt. Die Urheber des Projekts haben auch auf die ökologische Sicherheit geachtet und berechnet, dass Geräte, die ihre Lebensdauer überschritten haben, in eine Umlaufbahn in 360 km Höhe gebracht werden, von wo aus sie auf natürliche Weise in die Atmosphäre eintreten und innerhalb von zwei Monaten vollständig verglühen.

Zusammenlegung von Raumfahrtprojekten

Dieses neue Satellitennetzwerk wird in das große Ökosystem von Amazon integriert. Es wird in Verbindung mit bestehenden Globalstar-Apparaten und dem Project Kuiper-System arbeiten, das vom Unternehmen bereits ins All gestartet wird, um Breitbandinternet bereitzustellen. Dadurch entsteht eine einzige globale Infrastruktur, die alle Dienste von Heiminternet bis hin zur direkten Smartphone-Konnektivität abdeckt.

Bislang hat Amazon nicht bekannt gegeben, ab wann dieser fortschrittliche Service für Nutzer vollständig in Betrieb gehen wird. Dennoch ist dieser Schritt von großer Bedeutung im Wettbewerb mit großen Konkurrenten wie Starlink und wird voraussichtlich eine völlig neue Ära in der Mobilkommunikation und Internetabdeckung einläuten.