17-Jähriger sprang von Klippe und wurde schwer verletzt (Video)

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17-Jähriger sprang von Klippe und wurde schwer verletzt (Video)

Ein 17-jähriger brasilianischer Teenager zog sich nach einem Sprung von den Sunset Cliffs schwere Verletzungen zu.

Nach dem Vorfall trafen Rettungsdienste und Sanitäter umgehend am Unfallort ein. Erste Untersuchungen ergaben, dass der Teenager durch den Sturz aus der Höhe schwere Verletzungen erlitten hatte.

Die Rettungskräfte brachten ihn sicher von der Klippe und lieferten ihn ins Krankenhaus ein. Ärzte leisten ihm die notwendige medizinische Versorgung.

Expertenbetonen, dass das Springen von Klippen und anderen Hochhäusern eine große Gefahr für das Leben darstellt. Da solche Fahrlässigkeiten zu schweren Verletzungen, Behinderungen oder sogar zum Tod führen können, werden die Bürger aufgefordert, die Sicherheitsregeln strikt einzuhalten.

BrasilienSunset Cliffs
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Charos
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