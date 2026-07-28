Ein Bewohner der Stadt Schahrisabs in der Region Kaschkadarja reiste 2024 zum Zweck der Arbeit über die Route „Usbekistan – Kasachstan – Russland“ in die Russische Föderation.

Berichten zufolge wurde er am 15. März 2025 von den russischen Strafverfolgungsbehörden unter dem Verdacht einer Straftat im Zusammenhang mit illegalem Drogenhandel festgenommen, und es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Als Gegenleistung für die Freistellung von den Ermittlungen und das Versprechen eines hohen Gehalts unterzeichnete diese Person einen Militärvertrag über die Teilnahme auf russischer Seite am bewaffneten Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Später wurde er zu Kampfhandlungen auf ukrainischem Gebiet herangezogen.

Während seines Militärdienstes, im September 2025, wurden verschiedene Teile seines Körpers durch die Explosion einer von einer Drohne abgeworfenen Granate verletzt. Danach wurde er in ein Militärkospital in Rostow eingeliefert und mehrere Wochen lang behandelt.

Im Oktober floh er aus dem Hospital, verließ das russische Staatsgebiet und begab sich nach Kasachstan. Danach gelangte er aus Kasachstan nach Usbekistan, indem er die Stacheldrahtzaunanlagen an der Staatsgrenze über einen fließenden Kanal unrechtmäßig durchtrennte und illegal in das Land einreiste.