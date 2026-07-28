Neymar könnte Karriere beenden: Drei mögliche Szenarien

·33·Sport
Neymar könnte Karriere beenden: Drei mögliche Szenarien

Neymar, der Rekordtorschütze der brasilianischen Nationalmannschaft, erlebt den schwierigsten Wendepunkt seiner Karriere, und das Spiel bereitet ihm nicht mehr die Freude von einst. Berichten der Marca zufolge, die sich auf Bitbol und den Journalisten Ezequiel Gasca beruft, steht die Zukunft des Starspielers im Profisport nach der WM 2026 ernsthaft auf dem Spiel, berichtet Goal.com berichtet .

Die Ernennung von Carlo Ancelotti zum Cheftrainer hatte im Team große Hoffnungen geweckt. Brasiliens Abschneiden bei der Weltmeisterschaft endete jedoch in einem schockierenden Misserfolg. Eine unüberzeugende Leistung im Achtelfinale gegen Norwegen führte zum vorzeitigen Ausscheiden des Rekordweltmeisters, womit der Traum vom sechsten Titel seit 2002 erneut zerplatzte.

Abschied auf internationaler Bühne

Neymar, der seine Tränen nach dem Spiel gegen Norwegen nicht zurückhalten konnte, erklärte in einem Statement gegenüber Medienvertretern offen das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere. Zitate von Globo Esporte und UOL zufolge sagte der Spieler drastisch: «Ich habe es versucht. Alles hat hier begonnen und hier endet es. Das ist das Ende.»

Damit beendete der ehemalige Stürmer des FC Barcelona und von Paris Saint-Germain seine Laufbahn in der Nationalelf. Er verabschiedet sich als Rekordtorschütze seines Landes mit 80 Toren für Brasilien, womit er den Rekord der Legende Pelé brach.

Zukunft im Verein und kommerzieller Druck

Neben dem Rücktritt aus der Nationalmannschaft dreht sich die Hauptfrage um seine Zukunft beim FC Santos. Brasilianischen Medienberichten zufolge betonen Vertraute des Spielers, dass er der Fußballwelt überdrüssig sei und ernsthaft über ein Karriereende nachdenke.

Neymars aktueller Vertrag bei Santos läuft noch bis zum 31. Dezember dieses Jahres. Sollte sich der Stürmer entschließen, den Profisport komplett zu verlassen, könnten die Parteien gezwungen sein, den Vertrag vorzeitig aufzulösen. Dies verdeutlicht einmal mehr, wie stark der kommerzielle Druck und die Intensität des modernen Fußballs die mentale Verfassung der Spieler beeinflussen.

NeymarBrasilienWM 2026SantosFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Andreas Christensen bereit, seinen Status bei Barcelona wiederherzustellenAndreas Christensen bereit, seinen Status bei Barcelona wiederherzustellenHeute, 00:30Klarer Sieg für Real: Leganes im Testspiel deklassiertKlarer Sieg für Real: Leganes im Testspiel deklassiertHeute, 00:06Umarali Rahmonaliyevs Sabah zieht in die nächste Runde der Champions League einUmarali Rahmonaliyevs Sabah zieht in die nächste Runde der Champions League einGestern, 23:30Superliga: Umkämpftes Unentschieden im Tal-Derby und wichtiger Sieg in Urgentsch!Superliga: Umkämpftes Unentschieden im Tal-Derby und wichtiger Sieg in Urgentsch!Gestern, 22:21Superliga 14. Spieltag. Treffer in der 82. Minute: Nasaf schnappt sich den SiegSuperliga 14. Spieltag. Treffer in der 82. Minute: Nasaf schnappt sich den SiegGestern, 22:19Zinédine Zidane gibt erstes Statement nach Trainer-Ernennung abZinédine Zidane gibt erstes Statement nach Trainer-Ernennung abGestern, 22:07
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans