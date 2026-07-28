Neymar, der Rekordtorschütze der brasilianischen Nationalmannschaft, erlebt den schwierigsten Wendepunkt seiner Karriere, und das Spiel bereitet ihm nicht mehr die Freude von einst. Berichten der Marca zufolge, die sich auf Bitbol und den Journalisten Ezequiel Gasca beruft, steht die Zukunft des Starspielers im Profisport nach der WM 2026 ernsthaft auf dem Spiel, berichtet Goal.com berichtet .

Die Ernennung von Carlo Ancelotti zum Cheftrainer hatte im Team große Hoffnungen geweckt. Brasiliens Abschneiden bei der Weltmeisterschaft endete jedoch in einem schockierenden Misserfolg. Eine unüberzeugende Leistung im Achtelfinale gegen Norwegen führte zum vorzeitigen Ausscheiden des Rekordweltmeisters, womit der Traum vom sechsten Titel seit 2002 erneut zerplatzte.

Abschied auf internationaler Bühne

Neymar, der seine Tränen nach dem Spiel gegen Norwegen nicht zurückhalten konnte, erklärte in einem Statement gegenüber Medienvertretern offen das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere. Zitate von Globo Esporte und UOL zufolge sagte der Spieler drastisch: «Ich habe es versucht. Alles hat hier begonnen und hier endet es. Das ist das Ende.»

Damit beendete der ehemalige Stürmer des FC Barcelona und von Paris Saint-Germain seine Laufbahn in der Nationalelf. Er verabschiedet sich als Rekordtorschütze seines Landes mit 80 Toren für Brasilien, womit er den Rekord der Legende Pelé brach.

Zukunft im Verein und kommerzieller Druck

Neben dem Rücktritt aus der Nationalmannschaft dreht sich die Hauptfrage um seine Zukunft beim FC Santos . Brasilianischen Medienberichten zufolge betonen Vertraute des Spielers, dass er der Fußballwelt überdrüssig sei und ernsthaft über ein Karriereende nachdenke.

Neymars aktueller Vertrag bei Santos läuft noch bis zum 31. Dezember dieses Jahres. Sollte sich der Stürmer entschließen, den Profisport komplett zu verlassen, könnten die Parteien gezwungen sein, den Vertrag vorzeitig aufzulösen. Dies verdeutlicht einmal mehr, wie stark der kommerzielle Druck und die Intensität des modernen Fußballs die mentale Verfassung der Spieler beeinflussen.