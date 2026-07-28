“Бегона кийим” учун жарима: Тожикистонда ҳижоб,соқол ва арабча кийим тақиқланди
Тожикистонда миллий маданиятга "бегона" саналадиган либосларни жамоат жойларида кийишни чекловчи қонун кучга кирган. Президент Имомали Раҳмон ҳужжатни 2024 йил 20 июнда имзолаган. Қонун кийимларни мамлакатга олиб кириш, сотиш ва тарғиб қилишга ҳам тааллуқли, деб хабар берди "Азия-Плюс".
Ҳужжатда ҳижоб тўғридан-тўғри тилга олинмаган бўлса-да, "бегона кийим" атамаси амалда исломий рўмол ва Яқин Шарқ услубидаги айрим либосларни қамраб олиши мумкинлиги қайд этилган. Шу билан бирга, қонун қабул қилинган пайтда тақиқланган кийимларнинг аниқ рўйхати очиқланмаган.
Тожикистон ҳукумати бу тартибни миллий кийиниш маданиятини сақлаш, жамиятда хурофот ва диний мутаассиблик тарқалишининг олдини олиш билан изоҳлаган. Қонун талабларига амал қилмаслик учун жарима чоралари белгиланган.
Қонун жамоатчиликда турли муносабатларга сабаб бўлган. Айрим фуқаролар аёллар кўчаларда тўхтатилиб, ҳижобини миллий услубдаги рўмол шаклида ўраш талаб қилинаётганидан шикоят қилган.
…