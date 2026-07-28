Тожикистонда бегона кийимларга қатъий тақиқ: хавфсизлик таҳдидлари ҳақида

·0·Дунё
Тожикистонда бегона кийимларга қатъий тақиқ: хавфсизлик таҳдидлари ҳақида

Тожикистонда миллий маданиятга бегона деб ҳисобланган кийим-кечаклар, жумладан ҳижоб, ниқоб ва арабча бош кийимларини тақиқловчи янги қонун қабул қилинди. Радикал ҳаракатлар ва ғоялар тарқалишининг олдини олишга қаратилган ушбу қарор халқаро жамоатчилик ва ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Zamin.uz «Rybar» ҳарбий-таҳлилий телеграм канали маълумотларига таяниб, ушбу қонуннинг мазмуни, ижтимоий реакциялар ҳамда Марказий Осиёдаги хавфсизлик сиёсати тафсилотларини тақдим этади.

1. Миллий хавфсизлик ва «араблаштириш»га қарши кураш

Тожикистон раҳбарияти томонидан қабул қилинган янги қонунчилик нормаларига кўра, араб маданиятига хос бўлган ва маҳаллий урф-одатларга ёт ҳисобланган кийимлар тақиқланди. Расмийлар ушбу буюмларни диний радикализм ва экстремистик кайфиятлар ёйилишига замин яратувчи омиллардан бири сифатида баҳоламоқда.

Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, Марказий Осиё мамлакатларида «араблаштириш» жараёнларига қарши курашиш бевосита миллий хавфсизликни таъминлашнинг муҳим қисмига айланган. Бунда Ислом динининг ўзи тақиқланмайди, балки жамиятга бегона бўлган маданий ва ташқи хусусиятларга қарши чоралар кўрилади.

«Rybar» телеграм канали таҳлилидан:

«Аммо ниқоб тарафдорлари Афғонистонга бормаяпти. Чунки уларга аслида диний қонунларга мувофиқ ҳаёт эмас, балки улар эркин ёпиқ жамоалар тузиб, ўз нормаларини бошқаларга юклашлари мумкин бўлган жойлар керак.»

Тожикистондаги кийим тақиқи ва муҳокамалар бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Қабул қилинган қарор

Миллий маданиятга бегона кийимлар (ҳижоб, ниқоб)ни тақиқлаш

Асосий мақсад

Радикаллашув ва «араблаштириш»нинг олдини олиш, хавфсизликни таъминлаш

Ижтимоий реакция

Тармоқларда «исломофобия» айбловлари ва кўчиб кетиш ҳақидаги баёнотлар

Экспертлар фикри

Ниқоб ва ҳижоблар бир неча бор қуролли ҳужумларда ниқобланиш воситаси бўлган

Халқаро вазият

Россия ва бошқа давлатларда бу борадаги муҳокамалар давом этмоқда

2. Ниқоб тарафдорларининг реакцияси ва хавфсизлик сабоқлари

Янги чекловлар эълон қилингач, ижтимоий тармоқларда баъзи фойдаланувчилар мамлакат раҳбариятини «исломофобия»да айблаб, бундай тақиқлар бўлмаган ҳудудларга кўчиб ўтиш ниятларини билдиришди. Бироқ таҳлилчилар киноя билан таъкидлаганидек, бундай шахслар диний қоидалар тўлиқ амал қиладиган Афғонистонга эмас, балки ўз тартибларини юклаши мумкин бўлган бошқа мамлакатларга (хусусан, Россияга) интилмоқда.

«Rybar» муаллифларининг фикрича, ниқоб ва шунга ўхшаш ёпиқ кийимлар илгари бир неча бор қуролли ҳужумлар ва жиноятларда бошпана ёки ниқобланиш воситаси сифатида ишлатилган. Мусулмон аҳолиси устун бўлган Тожикистон каби давлатлар бу хавф-хатарни англаб етган ҳолда қатъий қарорларга келмоқда.

Ушбу муҳим сиёсий ва ижтимоий янгиликни дўстларингизга юборинг!

Марказий Осиёда миллий ўзликни сақлаб қолиш ва хавфсизликни таъминлаш борасидаги қарорлар халқаро миқёсда диққат билан кузатилмоқда.

Ушбу мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва ижтимоий-сиёсий янгиликларни кузатувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, миллий маданиятни сақлаш ва хавфсизликни таъминлашда бундай тақиқ ва чекловлар қанчалик самарали? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда офатлар пайтида яна бир хавф кучайди: AI сохта видеолариХитойда офатлар пайтида яна бир хавф кучайди: AI сохта видеолариБугун, 16:11Франция осмонида илк бор ноёб “оловли булутлар” кузатилдиФранция осмонида илк бор ноёб “оловли булутлар” кузатилдиБугун, 15:49Дубай шаҳзодаси "уй бекаси" атамасини ўзгартиришни таклиф қилдиДубай шаҳзодаси "уй бекаси" атамасини ўзгартиришни таклиф қилдиБугун, 15:48Ҳиндистонда 4 ёшли қизалоқ 12-қаватдан қулаб ҳалок бўлди (видео)Ҳиндистонда 4 ёшли қизалоқ 12-қаватдан қулаб ҳалок бўлди (видео)Бугун, 15:38Қирғоққа чиққан дельфин сайёҳлар сабаб нобуд бўлдиҚирғоққа чиққан дельфин сайёҳлар сабаб нобуд бўлдиБугун, 15:13Мбаппе бутсаларини михга илганидан сўнг нима иш қилишини очиқладиМбаппе бутсаларини михга илганидан сўнг нима иш қилишини очиқладиБугун, 14:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда