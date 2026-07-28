Тожикистонда бегона кийимларга қатъий тақиқ: хавфсизлик таҳдидлари ҳақида
Тожикистонда миллий маданиятга бегона деб ҳисобланган кийим-кечаклар, жумладан ҳижоб, ниқоб ва арабча бош кийимларини тақиқловчи янги қонун қабул қилинди. Радикал ҳаракатлар ва ғоялар тарқалишининг олдини олишга қаратилган ушбу қарор халқаро жамоатчилик ва ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Zamin.uz «Rybar» ҳарбий-таҳлилий телеграм канали маълумотларига таяниб, ушбу қонуннинг мазмуни, ижтимоий реакциялар ҳамда Марказий Осиёдаги хавфсизлик сиёсати тафсилотларини тақдим этади.
1. Миллий хавфсизлик ва «араблаштириш»га қарши кураш
Тожикистон раҳбарияти томонидан қабул қилинган янги қонунчилик нормаларига кўра, араб маданиятига хос бўлган ва маҳаллий урф-одатларга ёт ҳисобланган кийимлар тақиқланди. Расмийлар ушбу буюмларни диний радикализм ва экстремистик кайфиятлар ёйилишига замин яратувчи омиллардан бири сифатида баҳоламоқда.
Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, Марказий Осиё мамлакатларида «араблаштириш» жараёнларига қарши курашиш бевосита миллий хавфсизликни таъминлашнинг муҳим қисмига айланган. Бунда Ислом динининг ўзи тақиқланмайди, балки жамиятга бегона бўлган маданий ва ташқи хусусиятларга қарши чоралар кўрилади.
«Rybar» телеграм канали таҳлилидан:
«Аммо ниқоб тарафдорлари Афғонистонга бормаяпти. Чунки уларга аслида диний қонунларга мувофиқ ҳаёт эмас, балки улар эркин ёпиқ жамоалар тузиб, ўз нормаларини бошқаларга юклашлари мумкин бўлган жойлар керак.»
Тожикистондаги кийим тақиқи ва муҳокамалар бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Қабул қилинган қарор
Миллий маданиятга бегона кийимлар (ҳижоб, ниқоб)ни тақиқлаш
Асосий мақсад
Радикаллашув ва «араблаштириш»нинг олдини олиш, хавфсизликни таъминлаш
Ижтимоий реакция
Тармоқларда «исломофобия» айбловлари ва кўчиб кетиш ҳақидаги баёнотлар
Экспертлар фикри
Ниқоб ва ҳижоблар бир неча бор қуролли ҳужумларда ниқобланиш воситаси бўлган
Халқаро вазият
Россия ва бошқа давлатларда бу борадаги муҳокамалар давом этмоқда
2. Ниқоб тарафдорларининг реакцияси ва хавфсизлик сабоқлари
Янги чекловлар эълон қилингач, ижтимоий тармоқларда баъзи фойдаланувчилар мамлакат раҳбариятини «исломофобия»да айблаб, бундай тақиқлар бўлмаган ҳудудларга кўчиб ўтиш ниятларини билдиришди. Бироқ таҳлилчилар киноя билан таъкидлаганидек, бундай шахслар диний қоидалар тўлиқ амал қиладиган Афғонистонга эмас, балки ўз тартибларини юклаши мумкин бўлган бошқа мамлакатларга (хусусан, Россияга) интилмоқда.
«Rybar» муаллифларининг фикрича, ниқоб ва шунга ўхшаш ёпиқ кийимлар илгари бир неча бор қуролли ҳужумлар ва жиноятларда бошпана ёки ниқобланиш воситаси сифатида ишлатилган. Мусулмон аҳолиси устун бўлган Тожикистон каби давлатлар бу хавф-хатарни англаб етган ҳолда қатъий қарорларга келмоқда.
Ушбу муҳим сиёсий ва ижтимоий янгиликни дўстларингизга юборинг!
Марказий Осиёда миллий ўзликни сақлаб қолиш ва хавфсизликни таъминлаш борасидаги қарорлар халқаро миқёсда диққат билан кузатилмоқда.
Ушбу мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва ижтимоий-сиёсий янгиликларни кузатувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, миллий маданиятни сақлаш ва хавфсизликни таъминлашда бундай тақиқ ва чекловлар қанчалик самарали? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…