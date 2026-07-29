Israel setzt Luftangriffe auf Moscheen in Gaza fort

Das israelische Militär hat neue Luftangriffe auf den Gazastreifen verübt. Lokalen Quellen zufolge wurde bei den Angriffen mindestens ein Palästinenser getötet und über 12 weitere wurden unterschiedlich schwer verletzt.

Berichten zufolge wurde durch die jüngsten Angriffe die Al-Muttaqin-Moschee in der Stadt Gaza zerstört. Auch Zelte, die von vertriebenen Palästinensern als Notunterkünfte genutzt wurden, trugen schwere Schäden davon.

Zur Erinnerung: Am 23. und 24. Juli hatte Israel bereits einen Luftangriff auf die Al-Nur-Moschee im Zentrum von Gaza verübt und die Gebetsstätte zerstört.

Die Lage in der Region bleibt angespannt. Während Rettungsdienste die Suche nach Verschütteten unter den Trümmern fortsetzen, äußert die internationale Gemeinschaft Besorgnis über die Schäden an Zivilisten und ziviler Infrastruktur.