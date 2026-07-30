Milos Kerkez: Andoni Iraola ist der perfekte Trainer für Liverpool

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Milos Kerkez: Andoni Iraola ist der perfekte Trainer für Liverpool

Liverpool, einer der großen Clubs der Premier League, erlebte in der Sommerpause einen unerwarteten Trainerwechsel. In einem Interview mit The Athletic betonte der ungarische Abwehrspieler des Teams, Milos Kerkez, dass die Ankunft seines früheren Coaches Andoni Iraola an der Merseyside das Spiel der Mannschaft weiter stärken wird. Ansicht des Spielers nach ist der taktische Ansatz des spanischen Spezialisten die optimalste Option für das Team, um seine beste sportliche Form wiederzuerlangen und einen Schritt nach vorne zu machen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Zur Erinnerung: Die Verpflichtung von Andoni Iraola war eine abrupte Wende für die Vereinsführung von Liverpool. Für Milos Kerkez bedeutet diese Situation die Fortsetzung einer vertrauten und erfolgreichen Zusammenarbeit. Im Sommer 2023 vom niederländischen Club AZ nach Bournemouth gewechselt, blühte der ungarische Spieler unter dem spanischen Trainer auf. In zwei Spielzeiten bestritt er 74 Einsätze und schaffte es nach Abschluss der Saison 2024–2025 in die PFA Team of the Year.

Dank dieser glänzenden Leistungen wurde der 22-jährige Linksverteidiger für 40 Millionen Pfund zu Liverpool transferiert. Mittlerweile ist er zu einer Schlüsselfigur geworden, wenn es darum geht, die Anforderungen und die Fussballphilosophie des neuen Cheftrainers an seine Mitspieler zu vermitteln. Kerkez betonte, dass Iraola besonderes Augenmerk auf mannschaftliche Intensität, hohes Pressing und aktiven Zweikampf in jedem Bereich des Spielfelds legt.

Arne Slots unerwarteter Abschied und die neue Situation im Team

Goal.com zufolge kam die Enthebung von Arne Slot nicht nur für die Fans, sondern auch für die Spieler selbst als große Überraschung. Der niederländische Spezialist hatte das Team gleich in seiner Debütsaison 2024–25 zur Meisterschaft in der Premier League geführt. Dennoch zwangen die unkonstanten Ergebnisse in der Meisterschaft nach Vertragsablauf und der fünfte Tabellenplatz der Mannschaft die Führung zu einer drastischen Entscheidung.

„Das war eine große Überraschung für mich. Ich habe in Serbien geschlafen, mein Bruder hat mich geweckt und mir die Nachrichten gezeigt“, teilt Milos Kerkez und erinnert sich an Slots Abgang. Der Spieler gab zu, dass die letzte Saison nicht den Standards entsprach und es im nächsten Jahr unbedingt besser werden muss. Obwohl die Qualifikation für die Champions League erreicht wurde, waren Änderungen auf Verlangen der Führung unvermeidlich.

Training in den USA und Iraolas Stil

Derzeit arbeitet Liverpool im Rahmen seiner Saisonvorbereitungstour in den USA intensiv daran, sich an die taktischen Anforderungen des neuen Trainers anzupassen. Andoni Iraolas auf unerbittlichem Pressing basierender Stil verlangt den Spielern eine perfekte körperliche Verfassung ab. Obwohl das Training in der sengenden amerikanischen Hitze sehr schwer ist, trägt es dazu bei, das Potenzial der Spieler weiter zu entfalten.

Milos Kerkez bestritt in der vergangenen Saison 48 Pflichtspiele für Liverpool und steuerte dabei 2 Tore und 2 Vorlagen bei. Über den neuen Trainer äußernd, hob der Spieler dessen Professionalität hervor: „Er zeigt während des Spiels an der Seitenlinie viele Emotionen, ist aber in der Kabine und im Training viel ruhiger. Er zieht es vor, alle gleich zu behandeln.“

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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