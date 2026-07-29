Er rettete sein Leben, indem er mit einem in den Körper gerammten Trekkingstock 16 Kilometer wanderte

Ein ungewöhnlicher Vorfall im US-Bundesstaat Montana hat viele in Staunen versetzt. Der 32-jährige David Sifaldi überlebte, nachdem er fast 16 Kilometer mit einem in seinen Körper gerammten Trekkingstock gelaufen war. Dies berichtete The Guardian .

Es wird berichtet, dass sich der Vorfall am 20. Juli ereignete, als David Sifaldi mit zwei Freunden den Granite Peak besteigen wollte. In einer Höhe von etwa 3.600 Metern über dem Meeresspiegel verlor er auf den Felsen das Gleichgewicht und stürzte auf den Trekkingstock in seiner Hand.

Infolgedessen drang der Stock auf einer Seite in seinen Körper ein und auf der anderen wieder heraus. Dennoch geriet Sifaldi nicht in Panik. Da er als Rettungssanitäter arbeitet, half ihm sein medizinisches Wissen, die Situation ruhig einzuschätzen.

„In diesem Moment setzte meine Berufserfahrung ein. Ich untersuchte mich selbst und erkannte, dass die Verletzung in diesem Augenblick keine unmittelbare Lebensgefahr darstellte. Deshalb war ich zuversichtlich, dass ich den Berg aus eigener Kraft hinabsteigen konnte“, sagte er.

Danach begann der US-Amerikaner mit dem im Körper steckenden Trekkingstock abzusteigen. Er legte eine Strecke von 16 Kilometern in rund 6,5 Stunden zurück und erreichte ein sicheres Gebiet, wo Retter und medizinisches Personal eintreffen konnten.

Es wird berichtet, dass sich David Sifaldi derzeit im Krankenhaus in Behandlung befindet. Um die Behandlungskosten zu decken, hat er zudem eine Spendenkampagne ins Leben gerufen.