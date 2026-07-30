Meta erweitert seine Präsenz im Enterprise-AI-Markt

·23·Technologie
Meta erweitert seine Präsenz im Enterprise-AI-Markt

Meta beschränkt seine Pläne im Bereich der Enterprise-KI nicht nur auf Business-Agenten. Laut ixbt.com plant der Technologiegigant auch die Einführung von API-Diensten, den direkten Verkauf von Rechenleistung und weitere großangelegte Services in diesem Markt. Dieser Schritt wird dem Unternehmen ermöglichen, neue Einnahmequellen neben seiner Hauptsicherheitsquelle, der Werbung, zu erschließen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Im Juni dieses Jahres stellte Meta seinen ersten Business-Agenten vor, der für den Kundenservice und tägliche Abläufe entwickelt wurde. Doch Metas CEO Mark Zuckerberg betonte während der jüngsten Quartalskonferenz mit Investoren, dass die Ambitionen in diesem Bereich weitaus größer sind. Das Unternehmen wird sich zunächst darauf konzentrieren, seine Basis von Millionen Werbetreibenden zu bedienen und KI-Agenten anzubieten, die in Messaging-Apps arbeiten.

Erweiterte Möglichkeiten und neue Services

Laut Zuckerberg werden die neuen Systeme Unternehmen ermöglichen, über eine KI-Schnittstelle mit ihren Kunden zu kommunizieren. Ähnlich wie beim traditionellen Werbesystem wird das Unternehmen den Betrag erst dann in Rechnung stellen, wenn messbare Ergebnisse erzielt wurden. Es wird erwartet, dass dieser Ansatz die Beziehungen zwischen Meta und seinen Millionen Kleinunternehmer-Partnern weiter stärkt.

Zudem erwägt Meta, in Zukunft nicht nur auf Kleinunternehmen beschränkt zu bleiben, sondern auch seine internen Programmier-, Entwicklungs- und Produktivitätstools externen Kunden anzubieten. Obwohl das Unternehmen diese Tools zunächst für den Eigenbedarf entwickelt hat, sieht es nun große Möglichkeiten, sie auch anderen großen und kleinen Unternehmen zur Verfügung zu stellen.

Rechenleistung und Zukunftspläne

Zuckerberg räumte jedoch ein, dass der Vertrieb im Enterprise-Segment eine völlig neue Richtung für Meta darstellt und einen anderen Ansatz erfordert. Bezüglich des Verkaufs von Rechenleistung erklärte er, dass das Unternehmen versuche, ein Gleichgewicht zwischen der Notwendigkeit von Einnahmen und der Umsetzung seiner zukünftigen Pläne zu wahren.

Meta hat derzeit die Möglichkeit, Rechenleistung mit einem deutlichen Aufschlag auf den Einkaufspreis zu verkaufen. Dennoch betonte Zuckerberg, dass es unvernünftig wäre, die gesamte Kapazität zu verkaufen und kurzfristigen Gewinnen nachzujagen. Während sich das Unternehmen personalisierten KI-Systemen annähert, wird es seine Infrastruktur als Portfolio verwalten, das sowohl langfristige als auch kurzfristige Pläne umfasst.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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