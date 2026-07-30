Seltener Panda ohne schwarze Flecken zieht die Aufmerksamkeit von Tierliebhabern weltweit auf sich!

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Seltener Panda ohne schwarze Flecken zieht die Aufmerksamkeit von Tierliebhabern weltweit auf sich!

Ein seltenes Panda-Junges, das ohne die üblichen schwarzen Flecken um die Augen geboren wurde, hat weltweit die Aufmerksamkeit von Tierliebhabern auf sich gezogen. Da Große Pandas für ihre schwarz-weiße Färbung bekannt sind, hat das Aussehen dieses Babys bei vielen großes Interesse geweckt.

Experten für Wildtiere führen die einzigartige Färbung des Pandas auf eine seltene genetische Mutation zurück, die die Pigmentierung beeinflusst. Dieses Merkmal hat jedoch keine negativen Auswirkungen auf seine Gesundheit.

Es wird berichtet, dass sich der Panda wohlfühlt und sich normal weiterentwickelt. Seine Ernährung, Bewegung und sein Allgemeinzustand stehen unter der Aufsicht von Spezialisten.

Fotos des Pandas mit seinem ungewöhnlichen Aussehen haben sich auch in den sozialen Medien weit verbreitet und zahlreiche Diskussionen ausgelöst.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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