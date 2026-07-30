Milan dementiert Berichte über den Tod von Franco Baresi

Der italienische Klub Milan hat die in den sozialen Medien verbreiteten Falschmeldungen über den Tod seines Ehren-Vizepräsidenten und legendären Verteidigers Franco Baresi entschieden dementiert. Laut Berichten von Goal.com sorgten die am Mittwochabend aufgetauchten haltlosen Gerüchte für große Besorgnis unter den Fans und im engen Kreis des Spielers, berichtet Goal.com .

Der Verein veröffentlichte umgehend eine offizielle Erklärung, in der klargestellt wurde, dass diese Informationen absolut nicht der Wahrheit entsprechen. Die Vereinsführung forderte ein Ende der Fake News und mahnte in einer so sensiblen Angelegenheit zu Wachsamkeit.

Eine schwierige gesundheitliche Phase für Franco Baresi

In der Erklärung des Vereins wurde betont, dass die 66-jährige Fußball-Legende derzeit eine sehr schwierige und sensible Phase in ihrem Leben durchläuft. Milan sprach Franco und seiner Familie in diesen schweren Zeiten die volle Unterstützung aus und bat eindringlich darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.

Es wurde bekannt, dass Baresi im vergangenen Jahr mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Im August 2025 gab der ehemalige Kapitän bekannt, dass er sich einer Operation zur Entfernung eines Lungenknotens unterzogen hatte. Seither unterzieht er sich einer Immuntherapie, und genau vor dem Hintergrund dieser medizinischen Behandlungen verbreiteten sich die haltlosen Gerüchte rasant in den sozialen Medien.

Ein großes Erbe im Milan-Trikot

Franco Baresi gilt als einer der größten Verteidiger in der Geschichte des Fußballs und als echtes Aushängeschild des Milan-Klubs. Der Spieler, der seine gesamte 20-jährige Profikarriere diesem Verein widmete, verteidigte die Farben des Klubs aus San Siro von 1977 bis 1997.

Während seiner 20 Spielzeiten im San Siro bestritt Baresi 716 offizielle Partien, in denen er 33 Tore erzielte und 24 Vorlagen gab. Zusammen mit Paolo Maldini, Alessandro Costacurta und Mauro Tassotti bildete er eine der stärksten Defensivreihen der Fußballgeschichte.

In dieser Zeit sammelte der legendäre Abwehrspieler eine beeindruckende Trophäensammlung an, zu der gehören: