Mutter hört den Herzschlag ihres verstorbenen 9-jährigen Sohnes in einem 3-jährigen Kind

Eine berührende Begegnung in Brasilien ging vielen Menschen zu Herzen. Die Eltern des 9-jährigen Jessy erlebten einen lang ersehnten Moment und trafen zum ersten Mal auf den 3-jährigen Deyvi, der das Herz ihres Sohnes transplantiert bekommen hatte.

Berichten zufolge verstarb Jessy im Februar 2024 aufgrund schwerer Komplikationen infolge einer Appendizitis. Nachdem die Ärzte den Hirntod festgestellt hatten, entschieden sich seine Eltern trotz ihrer schweren Trauer zur Organspende.

Jessys Herz wurde dem 3-jährigen Deyvi transplantiert, der seit seiner Geburt mit einer schweren Herzerkrankung kämpfte und den größten Teil seines Lebens im Krankenhaus verbracht hatte. Die erfolgreiche Transplantation schenkte dem kleinen Jungen ein neues Leben.

Die bewegendsten Momente des Treffens ereigneten sich, als Jessys Mutter mit einem Stetoskop noch einmal den Herzschlag ihres Sohnes hörte. Tief ergriffen konnte sie ihre Tränen nicht zurückhalten, im Wissen, dass das Herz, das einst in der Brust ihres eigenen Kindes schlug, nun einem anderen Jungen Leben schenkt.

Ärzte betonen, dass Organspenden Tausenden von Patienten die Chance auf Rettung bieten. Jessys Familie äußerte sich glücklich darüber, dass die Entscheidung nach ihrem schwersten Verlust einer anderen Familie Freude und Hoffnung gebracht hat.