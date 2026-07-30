Die 6-tägige Trauer einer Delfinmutter berührt die Herzen

·146·Welt
Die 6-tägige Trauer einer Delfinmutter berührt die Herzen

Im Indischen Ozean wurde einer der berührendsten Momente der Natur beobachtet. Vor der Küste Westaustraliens hielten Kameras fest, wie eine Delfinmutter ihr totes Junges sechs Tage lang an der Wasseroberfläche trug.

Nach Angaben von Meeresbiologen, die das Geschehen beobachteten, wich die Delfinmutter während dieser Zeit keine Sekunde von der Seite ihres Jungen. Bemerkenswert ist, dass etwa 14 andere Delfine der Schule sie um schwammen und die trauernde Mutter wie bei einem Trauermarsch begleiteten.

Wissenschaftler betonen, dass Delfine zu den sozialsten und gefühlvollsten Säugetieren des Planeten gehören. Sie bilden komplexe familiäre Bindungen, erkennen einander, kooperieren und zeigen in einigen Fällen Anzeichen von Trauer, wenn sie einen Artgenossen verlieren.

Indischer OzeanWestaustralien
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Russland verübt massiven Raketen- und Drohnenangriff auf die Ukraine: Neueste DetailsRussland verübt massiven Raketen- und Drohnenangriff auf die Ukraine: Neueste DetailsHeute, 16:04Portugal-Sensation: Trumps Enkelin zeigt Interesse an João FélixPortugal-Sensation: Trumps Enkelin zeigt Interesse an João FélixHeute, 16:01Chinas faszinierende Methode: Was ist das „eiserne Ohr“ und wie wirkt es?Chinas faszinierende Methode: Was ist das „eiserne Ohr“ und wie wirkt es?Heute, 15:24Mutter hört den Herzschlag ihres verstorbenen 9-jährigen Sohnes in einem 3-jährigen KindMutter hört den Herzschlag ihres verstorbenen 9-jährigen Sohnes in einem 3-jährigen KindHeute, 14:41Vater wählt ungewöhnliche Methode, um Tochter von Fast Food abzubringenVater wählt ungewöhnliche Methode, um Tochter von Fast Food abzubringenHeute, 13:29USA führen massive Luftangriffe auf militärische Ziele im Iran durchUSA führen massive Luftangriffe auf militärische Ziele im Iran durchHeute, 12:00
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus