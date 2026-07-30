Die 6-tägige Trauer einer Delfinmutter berührt die Herzen

Im Indischen Ozean wurde einer der berührendsten Momente der Natur beobachtet. Vor der Küste Westaustraliens hielten Kameras fest, wie eine Delfinmutter ihr totes Junges sechs Tage lang an der Wasseroberfläche trug.

Nach Angaben von Meeresbiologen, die das Geschehen beobachteten, wich die Delfinmutter während dieser Zeit keine Sekunde von der Seite ihres Jungen. Bemerkenswert ist, dass etwa 14 andere Delfine der Schule sie um schwammen und die trauernde Mutter wie bei einem Trauermarsch begleiteten.

Wissenschaftler betonen, dass Delfine zu den sozialsten und gefühlvollsten Säugetieren des Planeten gehören. Sie bilden komplexe familiäre Bindungen, erkennen einander, kooperieren und zeigen in einigen Fällen Anzeichen von Trauer, wenn sie einen Artgenossen verlieren.