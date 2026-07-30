Leon Goretzka bot sich Barcelona an, aber Deco ist dagegen

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Leon Goretzka bot sich Barcelona an, aber Deco ist dagegen

Der deutsche Mittelfeldspieler Leon Goretzka hat seine Dienste als ablösefreier Spieler dem Barcelona -Klub angeboten. Laut Berichten der Zeitung Sport möchte der Spieler nach Auslaufen seines aktuellen Vertrags bei Bayern unbedingt zum katalanischen Team wechseln. Der 31-jährige erfahrene Spieler und seine Berater kontaktierten die Vereinsführung, um diese Möglichkeit im Sommer-Transferfenster zu besprechen, berichtet Goal.com berichtet .

Derzeit leiden die Katalanen unter einem schweren Personalmangel und einer Verletztenkrise im Mittelfeld. Die Stammspieler Fermín López und Frenkie de Jong fallen langfristig aus. Während sich López von einem Mittelfußbruch erholt, absolviert De Jong aufgrund eines schweren Bänderrisses im Knie einen langwierigen Reha-Prozess.

Personalmangel und der Hansi-Flick-Faktor

Wie Goal.com berichtet, haben zudem einige Spieler, die an Weltmeisterschaften teilgenommen haben, Sonderurlaub erhalten und stoßen später als andere zum Vorbereitungstraining. Unter solchen schwierigen Bedingungen schien die Option des erfahrenen und einsatzbereiten Leon Goretzka für den Stab des Trainers interessant zu sein.

Dieser potentielle Transfer ist auch mit Cheftrainer Hansi Flick verbunden, da der Trainer und der Spieler zuvor bei Bayern große Erfolge gefeiert hatten. Unter ihrer Führung gewann das Team zweimal die Bundesliga und in der Saison 2019/20 die Champions League. Zudem sollte ein ablösefreier Spieler zu den anhaltenden finanziellen Problemen von Barcelona passen.

Decos Position und Vertrauen in junge Spieler

Trotz all der positiven Faktoren ist Barcelona -Sportdirektor Deco jedoch nicht daran interessiert, den erfahrenen Mittelfeldspieler ins Team zu holen. Der portugiesische Fachmann steht diesem Deal skeptisch gegenüber und möchte den Transfer nicht realisieren.

Anstatt einen Spieler auf dem externen Markt zu kaufen, plant Deco, das Problem mit internen Reserven zu lösen, indem er auf Eigengewächse der Vereinsakademie setzt. Die Vereinsführung ist fest davon überzeugt, dass der 22-jährige Perspektivspieler Marc Casadó in Abwesenheit von Frenkie de Jong die Lücke im Mittelfeld komplett schließen kann.

BarcelonaLeon GoretzkaHansi FlickDecoLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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