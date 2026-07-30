Karim Adeyemi betont, keine Angst vor dem Konkurrenzkampf mit Lamine Yamal zu haben

Stürmer Karim Adeyemi, der zum katalanischen Verein Barcelona gewechselt ist, hat erklärt, dass er keine Angst hat, mit dem Starspieler Lamine Yamal um einen Platz in der Startelf zu konkurrieren. Nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund sprach der deutsche Fußballer über seine Chancen vor der neuen Saison und sein Verhältnis zu Cheftrainer Hansi Flick, berichtet Goal.com. berichtet .

Wie Mundo Deportivo berichtet, erklärte der 24-jährige Angreifer, der während des Saisonvorbereitungslagers von Barcelona im Saint George's Park ein Interview gab, dass er sich schnell an die Bedingungen beim katalanischen Klub anpasst. Seinen Worten nach schreckt ihn die starke Konkurrenz im Team nicht ab, sondern stärkt vielmehr sein Selbstvertrauen.

Hansi Flicks Anruf war der entscheidende Faktor beim Transfer

Karim Adeyemi ging auf den Ablauf des Transferprozesses ein und betonte, dass ein einziges Telefonat von Cheftrainer Hansi Flick ausreichte, um den Wechsel zu seinem Traumverein zu verwirklichen. Es wurde bekannt, dass zwischen dem Trainer und dem Spieler, die zuvor gemeinsam in der deutschen Nationalmannschaft gearbeitet hatten, ein hohes Maß an gegenseitigem Vertrauen herrscht.

Nach Angaben des Spielers musste sich Flick nicht sonderlich bemühen, ihn zu überzeugen. Er rief einfach an und fragte, ob er nach Katalonien kommen wolle, und Adeyemi merkte an, dass er keine Sekunde gezögert habe, als das Angebot eines der größten Klubs der Welt eintraf.

Konkurrenz mit Lamine Yamal und Aufgaben auf dem Platz

Auf die Frage nach dem Konkurrenzkampf auf dem Flügel mit dem jungen Star Lamine Yamal antwortete Karim Adeyemi bestimmt und offen. Er ist fest davon überzeugt, dass er vor keinem Spieler Angst hat und die Möglichkeit bekommen wird, auf dem Platz zu stehen, wenn er sein bestes Spiel zeigt.

Es wird erwartet, dass dieser Transfer Barcelonas Optionen in der Offensive weiter ausbaut und den Konkurrenz%、dampf erhöht. Hansi Flicks Verpflichtung dieses Stürmers wird zweifellos die taktischen Varianten in den kommenden Spielen vervielfachen.