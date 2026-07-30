Volvo gibt Lidar-System auf, und Elon Musk sagt, er habe gewarnt

Auf dem Automobilmarkt hat es einen weiteren bedeutenden Wandel hinsichtlich der Ansätze für autonomes Fahren gegeben. Laut Informationen von Ixbt.com hat sich das renommierte schwedische Unternehmen Volvo offiziell dazu entschlossen, den Einsatz von LiDAR-Sensoren in seinen Automodellen EX90 und ES90 einzustellen. Diese Entscheidung wurde auf verschiedenen Märkten unterschiedlich interpretiert und erregte die Aufmerksamkeit von Autoliebhabern und Branchenexperten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Als Hauptgrund für diesen drastischen Schritt werden die finanziellen Probleme von Volvos Partner und Sensorlieferanten Luminar genannt. Insbesondere da Luminar in ein Insolvenzverfahren geriet, konnte das Unternehmen diese wichtigen Ausrüstungen für die Fahrzeuge nicht mehr liefern. Infolgedessen ist Volvo gezwungen, diese Technologie aufzugeben und das System schrittweise einzustellen.

Kunden in Norwegen erhalten Entschädigung

Infolge dieser technologischen Änderungen wurden auch die Interessen der Käufer nicht vernachlässigt. Insbesondere wurde festgelegt, dass Kunden auf dem norwegischen Markt eine Entschädigung in Höhe von 1.800 EUR für versprochene, aber nicht realisierte Funktionen erhalten sollen. Solche Situationen zeigen, dass Probleme mit Zulieferern in der Automobilindustrie letztendlich direkte Auswirkungen auf die Verbraucher haben.

Auch Tesla-Chef Elon Musk äußerte sich auf seiner Social-Media-Seite zu der Situation. Er schrieb auf seiner X-Plattform: „Ich habe versucht, sie zu warnen. Menschen steuern Autos mithilfe von neuronalen Netzen und optischen Sensoren. Dasselbe gilt für Roboterautos.“

Elon Musks kritische Sichtweise auf die Lidar-Technologie

Elon Musk ist dafür bekannt, dass er sich bereits in der Vergangenheit äußerst negativ über Lidar-Systeme geäußert hat. Zuvor hatte er diese Technologie als „nutzlose Initiative“ bezeichnet. Der Gründer von Tesla ist fest davon überzeugt, dass teure Lidar-Sensoren für die Entwicklung autonomer Fahrsysteme nicht erforderlich sind und der Hauptfokus auf AI und Kameras liegen sollte.

Derzeit gibt es in der Automobilindustrie weiterhin zwei unterschiedliche Ansätze zur Entwicklung autonomer Fahrsysteme. Während eine Gruppe von Unternehmen auf Lidar und Radarsysteme setzt, versuchen Tesla und seine Befürworter zu beweisen, dass sich mit reinen optischen Sensoren und neuronalen Netzen hervorragende Ergebnisse erzielen lassen.

Volvos Verzicht auf Lidar und die Insolvenz von Luminar haben in dieser technologischen Debatte einen weiteren wichtigen Wendepunkt gesetzt. Welchen Weg die Zukunft der Automobilindustrie einschlagen und welche Technologie sich durchsetzen wird, werden die praktischen Ergebnisse der kommenden Jahre zeigen.