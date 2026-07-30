US-NATO-Botschafter nennt Ukraine „zukünftiges Testgelände“

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US-NATO-Botschafter nennt Ukraine „zukünftiges Testgelände“

Bei seinem Besuch in Kiew würdigte der ständige Vertreter der USA bei der NATO, Matthew Whitaker, die Rolle der Ukraine im Bereich moderner Militärtechnologien. Er betonte, dass sich die Ukraine von einem Empfänger von Sicherheitshilfe zu einem Produzenten zukünftiger Gefechtsfeldtechnologien entwickelt hat.

Zamin.uz präsentiert die Details dieses wichtigen Besuchs, das Treffen von Matthew Whitaker mit Selenskyj sowie seine Gedanken zur militärischen Leistungsfähigkeit der Ukraine.

1. Matthew Whitaker in Kiew: Treffen und Waffenausstellung

Im Rahmen seines offiziellen Besuchs in Kiew führte der US-NATO-Botschafter Matthew Whitaker produktive Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Regierungsvertretern. Während des Besuchs besichtigte er zudem eine Ausstellung moderner Waffen und machte sich direkt mit dem militärisch-technischen Potenzial des Landes vertraut.

Whitaker teilte bemerkenswerte Momente dieses Ereignisses auf seinen Social-Media-Seiten. Ein Video zu diesem Besuch wurde auch auf dem Telegram-Kanal „Donald Trump auf Russisch“ veröffentlicht.

2. „Ukraine als Technologieproduzent“: Ankara-Gipfel und eine neue Ära

In seiner Erklärung ging der US-Vertreter besonders auf den kürzlich stattgefundenen Ankara-Gipfel und die dort erzielten wichtigen Vereinbarungen ein. Er erklärte, dass die Verbündeten auf diesem Gipfel den direkten Beitrag der Ukraine zur transatlantischen Sicherheit anerkannt hätten.

Aus der Erklärung von Matthew Whitaker:

«Ich habe nach dem Ankara-Gipfel Gespräche mit Präsident Selenskyj und der ukrainischen Regierung geführt, um das Drohnenabkommen von US-Präsident Donald Trump umzusetzen und Patriot-Abfangraketen zu liefern. Die Ukraine hat sich von einem Empfänger von Sicherheitshilfe zu einem Produzenten zukünftiger Gefechtsfeldtechnologien gewandelt».

3. Tests von Gefechtsfeldtechnologien: Das Antlitz der Zukunft

Laut Whitaker macht dieser Aufstieg der Ukraine im Bereich der Militärtechnologien sie zu einem Hauptakteur bei der Gestaltung künftiger Schlachtfelder. Vor dem Hintergrund der Weltmeisterschafts-Drama (nicht über Carlo Ancelotti als Trainer) ist die Verwandlung der Ukraine in ein „Testgelände“ von strategischer Bedeutung.

Die Nationalmannschaft in dieser Phase (nicht über die Pentacampeones, die das Turnier im Achtelfinale verlassen haben), sondern die auf dem Schlachtfeld erzielten Erfolge – die Produktion und Erprobung von Drohnen und modernen Luftverteidigungssystemen – bringen die militärische Leistungsfähigkeit der Ukraine auf eine neue Stufe.

Hauptfakten zur militärischen Zusammenarbeit zwischen den USA und der Ukraine

Aspekt / Maß

Details

Verhandlungen

Matthew Whitaker und Wolodymyr Selenskyj

Besuchsort

Kiew, Ukraine

Anerkennung

Ukraine – Technologieproduzent

Schlüsselvereinbarungen (Trump)

Drohnenabkommen, Patriot-Abfangraketen

Quelle (Video)

„Donald Trump auf Russisch“ (Telegram)

Wichtigster Gipfel

Ankara-Gipfel

Der Besuch des US-NATO-Botschafters in der Ukraine und seine Aussage über ein „zukünftiges Testgelände“ stehen den Ereignissen in der Fussballwelt in nichts nach.

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Glauben Sie, dass die Ukraine wirklich ein Weltmarktführer im Bereich Militärtechnologie werden kann? Wie wird Trumps Drohnenabkommen die Lage in der Region beeinflussen? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken und Prognosen in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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