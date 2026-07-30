USA führen massive Luftangriffe auf militärische Ziele im Iran durch

Die Lage im Nahen Osten hat sich erneut zugespitzt. Das US-Zentralkommando (CENTCOM) gab bekannt, dass am 30. Juli massive Luftangriffe auf eine Reihe militärischer Anlagen auf iranischem Gebiet geflogen wurden. Dieser Angriff erfolgte als Reaktion auf einen Raketenangriff, der einen Tag zuvor auf im Land stationiertes US-Militärpersonal verübt worden war.

Zamin.uz berichtet über die Details dieses die regionale Sicherheit bedrohenden Ereignisses, die anvisierten Objekte und frühere Zusammenstöße zwischen den Parteien.

Zerstörte Objekte und Ziel der Operation

CENTCOM erklärte, dass während der Operation Dutzende militärische Einrichtungen der Iranischen Revolutionsgarden ins Visier genommen wurden. Darunter befinden sich:

Militärische Führungszentren;

Anlagen im Zusammenhang mit Raketenwaffen und unbemannten Flugkörpern (Drohnen);

Einrichtungen der Küstenwache.

Das US-Militär betonte, das Hauptziel der Operation sei es gewesen, die Bedrohungen durch den Iran und dessen Verbündete gegen US-Truppen, Handelsschiffe im Persischen Golf sowie die Staaten der Region weiter zu verringern.

Ballistischer Raketenangriff und "Luftabwehr"-Gefecht

Es wird betont, dass die aktuelle Operation eine Antwort auf den Abfeuermoment mehrerer ballistischer Raketen vom iranischen Territorium auf amerikanische Streitkräfte im Nahen Osten am 28. Juli war. Die US-Seite meldete, dass alle diese Raketen in der Luft abgefangen und vernichtet wurden.

Zur Erinnerung: Derzeit dienen über 50.000 amerikanische Militärangehörige im Nahen Osten, und solche Angriffe gefährden deren Leben unmittelbar.

Geschichte der Konfrontation und Bericht der New York Times

Bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran hatten Anfang dieses Monats, insbesondere zwischen dem 12. und 24. Juli, ein sehr hohes Niveau erreicht. In diesem Zeitraum führten die USA nächtliche Angriffe auf Objekte im Iran durch und erklärten diese als Maßnahme zur Eindämmung von Bedrohungen für die Schifffahrt in der Straße von Hormus. Der Iran wiederum teilte mit, US-Stützpunkte in Nachbarländern ins Visier genommen zu haben.

Nach dem 24. Juli hatten die Parteien gegenseitige Angriffe mehrere Tage lang ausgesetzt. Laut Informationen der New York Times beschloss der US-Präsident am 24. Juli, neue groß angelegte Angriffe vorübergehend zu verschieben. Grund dafür waren folgende Faktoren:

Rückgang der Raketenreserven für Flugabwehrsysteme;

Die Gefahr einer potenziellen globalen Energie- und Wirtschaftskrise.

Saudi-Arabien Zusammenarbeit und Drohnenbedrohung

Bemerkenswert ist, dass die USA bei den Aktionen am 28. Juli in Abstimmung mit den Streitkräften Saudi-Arabiens agierten. Laut CENTCOM war diese Operation eine Antwort auf über 30 Drohnenangriffe die in den letzten 72 Stunden gegen US-Streitkräfte verübt worden waren.

Hauptfakten zur bewaffneten US-Iran-Konfrontation

Aspekt / Kriterium Details Operationsdatum 30. Juli Zielregion Iranisches Territorium Gegenschlag (Datum) 28. Juli (Ballistische Raketen) Anvisierte Objekte IRGC-Führungszentren, Raketen-/Drohnenanlagen, Küstenwache Anzahl der US-Truppen in der Region 50.000+ Verbündeter (28. Juli) Saudi-Arabien

Die Lage im Nahen Osten bleibt äußerst angespannt, und direkte massive US-Schläge auf iranisches Gebiet könnten die geopolitische Stabilität schwerwiegend beeinflussen.

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