Studierende im ersten Studienjahr an Hochschulen in Russland betreten mit Beginn ihres Studiums die offiziellen digitalen Dienste und die Bildungsumgebung des Landes. Laut Ixbt.com haben neue Studierende nun die Möglichkeit, sich automatisch mit den Lernchats ihrer Universität, offiziellen Kanälen und speziellen Chatbots im Max Messenger zu verbinden. Diese Neuerung zielt darauf ab, die Kommunikation zwischen Bildungseinrichtungen und Jugendlichen ab den ersten Tagen zu vereinfachen, berichtet Ixbt.com .

Es wird berichtet, dass der Prozess der Einbindung von Studierenden in spezielle Gruppen über das Portal der staatlichen Dienste abgewickelt wird. Sobald die offizielle Zulassung eines Bewerbers an der Universität bestätigt ist, wird eine spezielle Benachrichtigung an sein persönliches Konto gesendet, in der er zur Teilnahme an den offiziellen Studiengruppen im Max Messenger eingeladen wird. Dies garantiert, dass jeder Studierende Studienpläne, Ankündigungen und andere wichtige Informationen rechtzeitig und ohne Schwierigkeiten erhält.

Digitale Bildungsumgebung und Plattformmetriken

Nach Angaben des Ministeriums für Wissenschaft und Hochschulbildung Russlands bringt dieser Ansatz die Interaktion zwischen Universitäten und Studierenden auf ein qualitativ neues Niveau. Bis heute werden die Möglichkeiten der Plattform von Universitäten aktiv genutzt. Insbesondere verwenden Universitäten sie zur Organisation von Zulassungsprozessen, dem Studentenleben und dem täglichen Lernprozess.

Basierend auf Zahlen der Plattformentwickler wurde heute eine riesige digitale Infrastruktur innerhalb des Messengers aufgebaut. Zu den wichtigsten Kennzahlen gehören:

über 230.000 Studentenchats im Messenger erstellt;

diese Gruppen vereinen über 2,4 Millionen Teilnehmer;

über 5.000 offizielle Kanäle von Bildungsorganisationen eröffnet;

das Gesamtauditorium dieser Kanäle hat 2,6 Millionen Nutzer überschritten.

Umfang des Projekts 'Digitale Universität'

Diese Initiative ist Teil des groß angelegten Projekts 'Digitale Universität', das bundesweit umgesetzt wird. Derzeit umfasst dieses digitale Ökosystem über tausend Hochschulen und deren Außenstellen in Russland und dient der Anpassung von Bildungsprozessen an moderne Anforderungen.

Experten glauben, dass die Anbindung an einen einheitlichen Informationsraum ab den ersten Studientagen den Studierenden hilft, sich schneller an die neue Umgebung anzupassen und in ständigem Kontakt mit Kommilitonen und dem Dekanat zu bleiben. Eine so schnelle Einführung von Digitalisierungsprozessen ist ein wichtiger Faktor zur Steigerung der Bildungsqualität und zum Abbau bürokratischer Hürden.