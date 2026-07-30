Carlo Ancelotti reagiert auf Neymars Rücktritt aus der Nationalmannschaft

Der brasilianische Nationaltrainer Carlo Ancelotti hat sich zu den Gedanken des 34-jährigen Stürmers Neymar über dessen Rücktritt aus dem internationalen Fußball geäußert und seine Entscheidung, ihn in den WM-Kader 2026 zu berufen, vehement verteidigt. Laut Goal.com hat der legendäre Spieler, der die Nationalmannschaft in den vergangenen 16 Jahren würdig vertreten hat, das offizielle Ende seiner Nationalmannschaftskarriere nach einer hart umkämpften Achtelfalniederlage gegen Norwegen in Nordamerika bekannt gegeben. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Bekanntlich hatte Neymar vor dem Turnier aufgrund seiner körperlichen Verfassung und muskulärer Verletzungen mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Insbesondere eine Wadenverletzung 2. Grades zwang ihn dazu, die Auftaktspiele der Gruppenphase gegen Marokko und Haiti zu verpassen. Dennoch betonte der erfahrene Fachmann die wichtige Rolle des Spielers im Kader.

Kritik an der körperlichen Verfassung und positive Atmosphäre

In einem Interview mit ESPN gab Carlo Ancelotti zu, dass der Angreifer technisch nicht den vollen erhofften Nutzen bringen konnte, lobte jedoch sein positives Auftreten und seine Führungsqualitäten im Team. Der Trainer bedankte sich bei dem Spieler für seine Einstellung und professionelle Herangehensweise und bekräftigte einmal mehr, dass die Aufnahme in den erweiterten 26-Spieler-Kader der richtige Schritt war.

Gleichzeitig verhehlte der italienische Übungsleiter nicht seine Unzufriedenheit über gewisse Aspekte des Vorbereitungsprozesses des Topspielers. Seiner Meinung nach hätte Neymar, wenn er vor dem Turnier noch härter an sich gearbeitet und seine körperliche Verfassung richtig aufgebaut hätte, bereits ab dem ersten Spieltag auf dem Platz stehen können. Diese Situation blieb für den Trainer das einzige Bedauern während der Weltmeisterschaft.

Der Zukunft entgegen: Die Ära einer neuen Generation

Neymars Rücktritt aus der Nationalmannschaft dürfte einen grundlegenden Wendepunkt in der Philosophie des brasilianischen Fußballs darstellen. Carlo Ancelotti betonte, dass die Ära der Abhängigkeit von Vertretern der Generation der 2010er Jahre der Vergangenheit angehört, und erklärte, dass der Hauptfokus nun auf die Weltmeisterschaft 2030 gerichtet sein wird.

Der ehemalige Real-Madrid-Trainer merkte an, dass es ein natürlicher Prozess in der Geschichte ist, wenn eine Ära endet und stets durch eine neue und noch stärkere Generation ersetzt wird. Von der brasilianischen Nationalmannschaft wird nun verlangt, den Weg der Entdeckung neuer Talente und der schrittweisen Erneuerung des Teams zu gehen.