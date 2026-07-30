Starship-Tests erfolgreich, aber die Wärmeisolierung ist noch nicht bereit

Das Starship-Raumschiff von SpaceX hat seinen jüngsten Testflug erfolgreich absolviert und einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von Raumfahrttechnologien gemacht. Laut ixbt.com bleibt jedoch trotz des erfolgreichen Wiedereinzugs in die Atmosphäre und der Wasserlandung ein ernsthaftes Hindernis auf dem Weg zu einem schnellen Wiederstart bestehen: das Problem der Wärmeisolierung, die den Rumpf des Raumschiffs schützt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Namhafte US-Experten, darunter der ehemalige Ingenieur des NASA Ames Research Center Don Rasky, der ehemalige Astronaut Charles Camarda und der ehemalige Beamte Charles Miller, analysierten intensiv das Bildmaterial nach der Landung von Starship im Indischen Ozean. Ihren Schlussfolgerungen zufolge deuten leuchtende Spuren an den Fugen der Keramikfliesen darauf hin, dass überhitzte Gase zwischen die Fliesen eindringen.

Hitzeschutz und sein Hauptproblem

Obwohl der bestehende Hitzeschutz seine Hauptaufgabe erfüllte und das Überleben des Raumschiffs beim Wiedereintritt sicherstellte, stellten Experten Risse und Beschädigungen an einigen Fliesen fest. Das Problem liegt nicht in der Rückkehr des Raumschiffs, sondern im Prozess seiner Vorbereitung auf den nächsten Flug. Wenn Tausende von Fliesen nach jedem Start langwierig inspiziert und repariert werden müssen, lässt sich keine vollständige und schnelle Wiederverwendbarkeit erreichen.

Experten zufolge erinnert diese Situation an das Space Shuttle-Programm des letzten Jahrhunderts. Damals funktionierte der Hitzeschutz ebenfalls, aber der Wartungsprozess machte die Flüge langsam und teuer. Obwohl der Stahlrumpf von Starship auch bei teilweisen Fliesenschäden Temperaturen von bis zu 800 Grad standhalten kann, bietet dies dem Raumschiff zusätzliche Sicherheitsreserven.

Zukünftige Pläne und die Notwendigkeit neuer Technologien

SpaceX-Chef Elon Musk hatte den vollständig wiederverwendbaren Hitzeschutz zuvor als das größte ungelöste Problem des Starship- Projekts bezeichnet. Das Unternehmen arbeitet bereits an neuen Materialien, verbessert das Fliesendesign und die Befestigungsmethoden. Analysten betonen jedoch, dass der aktuelle Ansatz eine Fortsetzung der veralteten Space Shuttle-Architektur ist.

Eine solche Architektur mag für regelmäßige Starlink-Satellitenstarts ausreichen, aber für die Hunderte und Tausende von günstigen Flügen pro Jahr, die von Mond- und Mars-Programmen, Orbital-Rechenzentren und Weltraum-Solarkraftwerken gefordert werden, sind völlig neue Hitzeschutztechnologien erforderlich. In diesem Zusammenhang fordern Experten die NASA auf, die Grundlagenforschung zur Rückkehr von Raumfahrzeugen aus der Umlaufbahn wieder aufzunehmen, da solche wissenschaftlichen Studien in den letzten 30 Jahren nicht finanziert wurden.