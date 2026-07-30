John Stones in Mailand eingetroffen: Englischer Verteidiger wechselt zu Inter

Der erfahrene englische Nationalverteidiger John Stones ist in Italien eingetroffen und bereitet sich auf die Vertragsunterzeichnung beim amtierenden Serie-A-Meister Inter vor. Nach dem Auslaufen seines Vertrages bei Manchester City ist der 32-jährige Fußballer ablösefrei nach Mailand gereist, wo er von Medienvertretern und Fans empfangen wurde. Berichten von Sky Italia zufolge wird der Spieler noch heute den Medizincheck absolvieren und das sportärztliche Attest vom Nationalen Olympischen Komitee Italiens (CONI) erhalten. Dies berichtet Goal.com .

Nach einem Jahrzehnt voller großer Erfolge im Etihad Stadium schlägt John Stones nun ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Über diese Herausforderung in der italienischen Meisterschaft sprach der Abwehrspieler voller Vorfreude. "Ich bin sehr glücklich, hier zu sein, vielen Dank. Bis bald, ciao", — kommentierte der Verteidiger kurz nach seiner Ankunft im San Siro.

Vertragsdetails und die Bedeutung des Routiniers

Nach Abschluss aller Formalitäten wird John Stones voraussichtlich einen Zweijahresvertrag mit einem Gehalt von 4 Millionen Euro pro Saison unterschreiben. Dieser Transfer gilt als wichtiger Schritt von Inter-Cheftrainer Cristian Chivu zur Verstärkung der Defensive. Die Vereinsführung baut genau auf solche Spieler mit großer internationaler Erfahrung, um den Scudetto erfolgreich zu verteidigen.

Während seiner Zeit bei Manchester City gewann John Stones insgesamt 20 große Trophäen, darunter sechs Premier-League-Titel und den Champions-League-Pokal. Dass Chivu diese Siegermentalität in die Abwehrreihe einbringt, dürfte dem Team enorm weiterhelfen. Die Aktivitäten des Vereins auf dem Transfermarkt sind damit jedoch noch nicht beendet.

Pläne für den Transfermarkt und Verletzungshistorie

Inter-Sportdirektor Piero Ausilio hat bestätigt, dass Verhandlungen mit Tottenham-Kapitän Cristian Romero laufen. Sollte Benjamin Pavard den Verein im Sommertransferfenster verlassen, könnten die Mailänder sowohl John Stones als auch den argentinischen Weltmeister von 2022 unter Vertrag nehmen. Zudem gilt Djed Spence Medienberichten zufolge als Wunschspieler zur Verstärkung der Außenverteidigung.

Wichtig zu erwähnen ist, dass die Saison 2025/26 für John Stones aufgrund körperlicher Probleme schwierig verlief. Hüft- und Wadenverletzungen ließen ihn in allen Wettbewerben nur 18 Einsätze absolvieren. Dennoch stand er bei der Weltmeisterschaft in fünf Spielen für England auf dem Platz und trug zum dritten Platz bei. Die medizinische Abteilung von Inter wird bei der heutigen Untersuchung ein besonderes Augenmerk auf seinen Fitnesszustand legen und hofft, dass die neue Umgebung ihm hilft, die Verletzungen hinter sich zu lassen.