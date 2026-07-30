Historischer Wendepunkt in Chinas Energiesektor: Kohleanteil sinkt unter 50 Prozent

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Historischer Wendepunkt in Chinas Energiesektor: Kohleanteil sinkt unter 50 Prozent

Ein wichtiger historischer Meilenstein wurde im chinesischen Energiesektor verzeichnet. Nach Angaben der nationalen Energiebehörde des Landes sank der Anteil der Kohlegeneration (Stromerzeugung) im ersten Halbjahr des laufenden Jahres zum ersten Mal unter 50 Prozent und betrug 49,7 Prozent. Diese Veränderung wird als drastischer Wendepunkt beim Übergang Chinas – einer der größten Volkswirtschaften der Welt – zu einem umweltfreundlichen und nachhaltigen Energiemodell gewertet. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Im Berichtszeitraum erzeugten Chinas Kohlekraftwerke etwa 2,5 trillion kWh Strom. Zum Vergleich: Noch vor wenigen Jahren galt Kohlebrennstoff als absolute Grundlage des chinesischen Energiesystems. Der Rückgang dieses Indikators zeigt, dass die Politik des Landes zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und zum schrittweisen Abbau der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen Früchte trägt.

Rasantes Wachstum erneuerbarer Energien

Vor dem Hintergrund des schrumpfenden Kohleanteils wachsen die Kennzahlen der grünen Energie rasant. Berichten zufolge näherte sich das Volumen des aus erneuerbaren Quellen gewonnenen Stroms im ersten Halbjahr der Marke von 2 trillion kWh, und sein Anteil an der Gesamtbilanz erreichte einen Rekordwert von 41,2 Prozent. Dies bestätigt, dass der Übergang zu umweltfreundlicher Energie mit modernen Technologien nicht nur ein Plan, sondern ein praktisches Ergebnis ist.

Insbesondere allein Solar- und Windkraftwerke erzeugten mehr als 1,25 trillion kWh Strom. Dieser Indikator deckte fast ein Viertel des Gesamtkonsums im Land. Experten betonen, dass über 60 Prozent des Wachstums der neuen Stromnachfrage genau durch solche umweltfreundlichen Quellen gedeckt wurden.

Globale Führungsposition und verändertes Kapazitätsgleichgewicht

China behält seine unbestrittene globale Führungsrolle nicht nur beim Produktionsvolumen, sondern auch bei der installierten Leistung bei. Stand Mai dieses Jahres überstieg die installierte Gesamtleistung der Kraftwerke im Land 4,01 Milliarden kWh. Bemerkenswert ist, dass diese gigantische Zahl sogar höher ist als die Gesamtkapazität der USA, der EU-Länder, Indiens, Japans und Russlands zusammen.

Langfristige Trends auf dem Energiemarkt zeigen ebenfalls tiefgreifende strukturelle Veränderungen. Während Kohlekraftwerke im Jahr 2010 noch 61 Prozent der installierten Kapazität des Landes ausmachten, ist dieser Wert heute auf 32 Prozent gesunken. Gleichzeitig ist der Anteil nicht fossiler Energiequellen deutlich gestiegen und hat 62 Prozent erreicht.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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