Der Londoner Klub Chelsea hat offiziell die Verpflichtung des französischen Innenverteidigers Maxence Lacroix von Crystal Palace bekannt gegeben. Laut Goal.com hat der 26-jährige erfahrene Spieler an der Stamford Bridge einen langfristigen Vertrag bis zum Ende der Saison 2032 unterzeichnet und ist zu einem wichtigen Teil des Projekts unter dem neuen Cheftrainer Xabi Alonso geworden. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Gemeinsame Ziele mit dem neuen Trainer

Der französische Verteidiger verhehlte nicht seinen Stolz über den Wechsel zum Londoner Topklub und betonte, dass das Gespräch mit dem neuen Cheftrainer Xabi Alonso für seine Wahl ausschlaggebend war. Laut Lacroix decken sich seine persönlichen Ambitionen voll und ganz mit der Vision des spanischen Fachmanns für die Zukunft des Klubs.

“Ich bin außerordentlich glücklich, ein Teil dieses wunderbaren Klubs zu werden,” sagte der Spieler im Interview mit dem klubeigenen Pressedienst. Er fügte hinzu, dass Chelsea für seine Siegertraditionen bekannt ist und das hohe Potenzial der Spieler im Kader alle Möglichkeiten eröffnet, den nächsten Schritt zu machen und Trophäen zu gewinnen.

Der Weg von Crystal Palace nach London

Maxence Lacroix absolvierte in den vergangenen zwei Spielzeiten 98 Partien im Selhurst Park und etablierte sich als einer der zuverlässigsten Innenverteidiger im europäischen Fußball. Als Eigengewächs der Akademie von Sochaux gewann der Spieler in dieser Zeit den FA Cup, den Community Shield und die Conference League und trug maßgeblich zu den historischen Erfolgen des Teams bei.

Seine konstanten und soliden Leistungen im Verein bescherten dem Verteidiger eine Einladung in die französische Nationalmannschaft. Nach seinem Debüt für Les Bleus zu Beginn dieses Jahres bestritt der Verteidiger auch drei Spiele bei der Weltmeisterschaft und trug zum vierten Platz Frankreichs im Turnier bei.

Zukunftspläne und defensive Zuverlässigkeit

Gemäß dem neuen Vertrag wird von Lacroix erwartet, dass er in den kommenden Spielzeiten für Stabilität in Chelseas Defensivverbund sorgt. Cheftrainer Xabi Alonso setzt große Hoffnungen in die Erfahrung des französischen Spielers bei der Vorbereitung des Teams auf den Konkurrenzkampf auf höchstem Niveau.

Der Spieler hat sich sofort seinen neuen Mannschaftskameraden angeschlossen und die Vorbereitung auf die kommenden Vorsaison-Spiele aufgenommen. Seine physische Stärke und Kopfballstärke sollen dem Londoner Klub helfen, an allen Fronten um Titel zu kämpfen.