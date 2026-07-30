Ein mehrstöckiges Wohngebäude, das während Russlands Angriff auf Lwiw zerstört wurde

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Am 30. Juli dieses Jahres entwickelte sich der bewaffnete Konflikt zwischen der Ukraine und Russland zu einem der heftigsten nächtlichen Zusammenstöße der letzten Monate. Beide Seiten führten massive Luftangriffe auf das jeweilige Territorium durch, was zahlreiche Opfer und Zerstörungen zur Folge hatte.

Zamin.uz bietet detaillierte Informationen und die Folgen dieser gegenseitigen Angriffe, die die geopolitische Spannung weiter verschärft haben.

1. Eine tragische Nacht in der Ukraine: 10 Regionen unter massivem Beschuss

Laut Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat das russische Militär in der Nacht zum 30. Juli einen beispiellos groß angelegten Großangriff auf ukrainische Regionen gestartet. Berichten zufolge wurden bei dem Angriff über 70 Raketen und über 280 Drohnen eingesetzt. Dies war die harte Realität auf dem Schlachtfeld.

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Infolge der Angriffe wurden im gesamten Land acht Menschen getötet und Dutzende verletzt. Die Stadt Kiew sowie die Oblaste Kiew, Dnipropetrowsk, Lwiw, Poltava, Charkiw, Mykolajiw, Sumy, Winnyzja, Tscherkassy und Iwano-Frankiwsk gerieten unter Beschuss.

Hauptdetails zu den Opfern:

Kiew und Oblast Kiew: Eine Person wurde getötet, zwei Personen wurden verletzt. In zwei Bezirken brachen Brände aus, ein Markt und Garagen wurden beschädigt. Über 56.000 Kiewer fanden Schutz in der U-Bahn.

Tragödie von Dnipropetrowsk (Raduschne): Die schwersten Opfer gab es hier — sechs Menschen wurden getötet , darunter zwei getötete Kinder als Folge eines Raketeneinschlags in ein Haus, in dem eine große Familie lebte. In Krywyj Rih nahe Raduschne wurde ein Trauertag ausgerufen.

Lwiw: 34 Personen wurden verletzt , Menschen könnten unter den Trümmern verschüttet sein. Eine nicht explodierte Rakete, die ein Haus in der Posunow-Straße traf, wurde entschärft. Insgesamt wurden über 20 Häuser, ein Kindergarten und ein Schulgebäude beschädigt.

Poltava: Das „Nowa Poschta“-Terminal und Lagerhäuser wurden zerstört, eine Person wurde getötet.

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2. Selenskyjs Appell an die Partner und Mangel an Luftabwehr

Vor dem Hintergrund des neuen Großeinschlags forderte Selenskyj die westlichen Partner auf, die Lieferung von Raketen für Luftabwehrsysteme, die der Ukraine zum Schutz fehlen, nicht zu verzögern. Er betonte, dass die ukrainische Luftfahrt und selbst mobile Feuergruppen in der vergangenen Nacht den Großteil der Raketen abgeschossen haben, dies jedoch unter Mangelbedingungen nicht ausreicht.

Aus der Erklärung von Wolodymyr Selenskyj: „Unter Bedingungen des Mangels an Raketen für Luftabwehrsysteme von Partnern vollbringt unser Militär fast Unmögliches <...>. Alle Partner wissen, wie und womit sie helfen können. Das Ausbleiben rechtzeitiger Hilfe und die Verzögerung der Lieferung von antiballistischen Raketen führen genau zu solchen Zerstörungen und leider zu den Opfern, die es heute gibt“.

Das russische Verteidigungsministerium betonte hingegen, dass die Angriffe auf militärische Flugplätze und Logistikzentren gerichtet waren.

Kiewer suchten in der Nacht zum 30. Juli Schutz in U-Bahn-Stationen

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3. Ukrainische Drohnen schlagen tief in Russland ein: Wildberries im Visier

Ukrainische Drohnen verübten am Morgen des 30. Juli einen Großangriff auf Logistikzentren auf russischem Territorium. Das Hauptziel waren die Lagerhäuser des Marktplatzes Wildberries. Dies ist einer der größten wirtschaftlichen und logistischen Schläge der letzten Monate.

Details zu den Schäden im Landesinneren Russlands:

Brände in Wildberries-Lagern: Lagerhäuser in der Nähe von Pensa und in der Stadt Sarapul in Udmurtien gerieten unter Beschuss und Feuer fingen. Im Lager in Pensa wurde eine Person verletzt.

Angriff in Perm: Ukrainische Drohnen griffen auch das Logistikzentrum von Wildberries im Dorf Samuljanka in der Region Perm an. Medien veröffentlichten Fotos und Videos, die den Ausbruch eines Brandes zeigen.

Seit dem 18. Juli beläuft sich die Zahl der von der Ukraine angegriffenen Wildberries-Lager auf 14. Kiewer Vertreter erklären diese Angriffe damit, dass in diesen Lagern Ersatzteile für Drohnen sowie Güter mit dualem Verwendungszweck gelagert werden.

Wichtige Fakten zum bewaffneten Konflikt

Aspekt / Maß Details (Ukraine) Details (Russland) Angriffsart Massiver Wellenangriff Massiver Drohnenangriff Verwendete Waffen 70+ Raketen, 280+ Drohnen Drohnen (mehrere Logistikzentren) Opfer / Verletzte 8 Tote (darunter 2 Kinder), Dutzende Verletzte 1 Verletzter (Pensa) Hauptschlagpunkt Raduschne (Dnipro) — Familie getötet Wildberries-Lager (Pensa, Sarapul, Perm) Selenskyjs Appell Schnellere Lieferung von Luftabwehrraketen Ausweitung wirtschaftlicher/logistischer Schläge

Gegenseitige massive Angriffe zwischen Russland und der Ukraine können die geopolitische Stabilität schwer beeinträchtigen.

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Wie wird sich Ihrer Meinung nach die ukrainischen Angriffe auf Logistikzentren tief in Russland auf den Kriegsverlauf auswirken? Kann der Westen genügend Luftabwehrsysteme liefern? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken und Prognosen in den Kommentaren!