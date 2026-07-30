China hat seine Position im globalen Rennen um geistiges Eigentum weiter gestärkt und sich zum absoluten Weltmarktführer im Bereich der generativen AI entwickelt. Dies berichtete ixbt.com unter Berufung auf Daten der Staatlichen Verwaltung für geistiges Eigentum Chinas. Der neuen Statistik zufolge belegt das Land weltweit den ersten Platz bei der Anzahl von Patenten in diesem Bereich. Dies berichtete Ixbt.com berichtet .

Dem Dokument zufolge ist es chinesischen Entwicklern in den Jahren 2024–2025 gelungen, über 43.000 Patentfamilien im Zusammenhang mit generativer AI zu registrieren. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate in diesem Sektor war mit 64 Prozent erstaunlich hoch. Experten betonen, dass diese Zahlen auf eine rasante Entwicklung intelligent Technologien im Land hinweisen.

Dominanz auf dem globalen Patentmarkt

Im globalen Wettbewerbsumfeld dieses Sektors zeigen chinesische Unternehmen einen klaren Vorteil. Dem Bericht zufolge befinden sich von den zehn weltweit größten Anmeldern von Patenten im Bereich der generativen AI genau sechs in China. Dies bedeutet, dass das Land in dieser technologischen Richtung sowohl quantitativ als auch qualitativ führend ist.

Betrachtet man die von staatlichen Stellen vorgelegten Gesamtzahlen, so machten Entwicklungen in den Bereichen AI, cloud computing und big data Stand Juni 2026 rund 16,5 Prozent aller in Kraft befindlichen Erfindungspatente im Land aus. Die Gesamtzahl der Erfindungspatente in China hat 2,36 Millionen erreicht.

Finanzielle Unterstützung und Prognosen

Allein im ersten Halbjahr des laufenden Jahres hat die chinesische Regierung 453.000 neue Erfindungspatente erteilt. Darüber hinaus setzen die Behörden des Landes aktiv spezielle Finanzierungsprogramme zur Förderung innovativer Aktivitäten ein. Insbesondere nutzten im ersten Halbjahr über 19.000 Unternehmen Vorzugsfinanzierungsprogramme im Zusammenhang mit dem Schutz von Patenten und Marken.

Expertenprognosen zufolge wird China dank der umgesetzten umfassenden Reformen bis 2025 in den Global Innovation Index auf den 10. Platz aufsteigen. Dies bedeutet, dass das Land seine Position im Vergleich zu den Werten vor einem Jahrzehnt um 25 Plätze verbessert hat.