Starlink übertrug Starship-Landung direkt aus dem Ozean

Ein weiterer wichtiger technologischer Meilenstein im Bereich der Weltraumforschung und Telekommunikation wurde verzeichnet. Laut ixbt.com gelang es SpaceX während des jüngsten Testflugs des Starship-Raumschirmsystems, einen hochqualitativen Livestream mitten aus dem Ozean zu übertragen. Starlink-Satellitenkommunikation spielte dabei eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung dieser komplexen Aufgabe. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Stabile Kommunikation über den Ozean und einzigartige Aufnahmen

Während des Fluges installierten Spezialisten des Unternehmens spezielle schwimmende Bojen in dem Gebiet, in dem das Raumschiff aufschlägt oder in Zukunft sanfte Landungen durchgeführt werden. Diese gelben Geräte waren mit Starlink-Terminals ausgestattet, die Bilder aus dem Weltraum und von der Wasseroberfläche in Echtzeit zur Erde übertragen. Veröffentlichte Videos zeigen deutlich, wie sich das Raumschiff über den Ozean bewegt, mit laufenden Triebwerken auf dem Wasser landet und riesige Gischtwolken erzeugt.

Wie sich herausstellte, fand der Drehprozess unter Bedingungen starker Ozeanwellen und ständiger Bootsbewegungen statt. Dennoch sorgte das Starlink-Terminal für eine äußerst stabile Bildübertragung mit minimaler Latenz. Die Videokamera war auf einer speziellen stabilisierenden Halterung montiert, die die Auswirkungen der Wellen abfederte und es ermöglichte, die letzten Sekunden nahezu live zu verfolgen.

Neue Facetten der Technologie

Dieser Test bewies in der Praxis, dass das Starlink-System nicht nur an Land, sondern auch auf sich bewegenden und komplexen Meeresplattformen einwandfrei funktioniert. Dank der Phased-Array-Antennen im System können die Terminals auch in abgelegenen Teilen des Ozeans ohne Verbindungsabbruch arbeiten. Dies zeigt, wie wichtig die Perspektiven solcher Lösungen nicht nur für Raumfahrttests, sondern auch für andere Bereiche sind.

Experten betonen, dass diese Technologie in Zukunft weitreichend eingesetzt werden kann, um zuverlässiges Internet und Kommunikation in der Schifffahrtslogistik, bei wissenschaftlichen Forschungsexpeditionen und an abgelegenen Standorten fernab der Küsteninfrastruktur einzurichten. Für globale Projekte erweitern solche mobilen und zuverlässigen Netzwerke den Datenaustausch über jede Entfernung drastisch.

Elon Musks Einschätzung und zukünftige Pläne

Zur Erinnerung: Kurz zuvor hatte SpaceX-Gründer Elon Musk die Ergebnisse des dreizehnten Testflugs von Starship persönlich kommentiert. Seinen Angaben zufolge wurde die gesteuerte Landung der Oberstufe des Raumschiffs im Indischen Ozean mit äußerster Präzision ausgeführt. Wäre eine solche Aufgabe im Testprogramm vorgesehen gewesen, hätte das Raumschiff auch mithilfe der mechanischen „Arme“ des Startturms in der Luft aufgefangen werden können, anstatt ins Wasser zu stürzen.

Derzeit analysieren SpaceX-Spezialisten diese Daten und bereiten sich auf kommende Flüge vor. Die durch schwimmende Bojen im Ozean gewonnenen Erfahrungen und Testaufnahmen werden als wichtige Grundlage dienen, um gesteuerte Landungstechnologien weiter zu verbessern und deren Sicherheit zu gewährleisten.