Dänemarks Prinzessin Isabella beginnt elfmonatigen Militärdienst

Prinzessin Isabella, das 19-jährige Mitglied der dänischen Königsfamilie, ist offiziell in den Militärdienst eingetreten. Sie traf bei einer Militäreinheit nahe der Stadt Slagelse ein und wird in den kommenden elf Monaten beim Gardehusarenregiment dienen. Dies berichtete Town & Country.

Berichten zufolge wurden in diesem Jahr neben der Prinzessin rund 1.600 weitere junge Männer und Frauen in die dänische Armee aufgenommen. Während ihres Dienstes hat Isabella beschlossen, auf das Gehalt und andere Zahlungen für Militärangehörige zu verzichten.

Auch der Bruder der Prinzessin, Kronprinz Christian, diente zuvor bei dieser Militäreinheit. Später setzte er seine spezielle militärische Ausbildung zum Leutnant fort.

Dänemark reformierte sein Wehrdienstsystem 2024 vor dem Hintergrund der veränderten Sicherheitslage in Europa. Infolgedessen wurde die Dienstzeit von vier auf elf Monate verlängert und Frauen in das System der Wehrpflicht einbezogen. Außerdem soll die Zahl der jährlich Einberufenen bis 2033 auf 7.500 erhöht werden.