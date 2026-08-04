Video eines riesigen „Grill-Riesenrads“ führt zur Schließung eines Restaurants

Ein weit verbreitetes Video eines riesigen „Hähnchen-Riesenrads“ führte zu einer Hygieneinspektion in einem Restaurant im Oman. Das Video, das die Zubereitung des ungewöhnlich präsentierten Gerichts zeigte, wurde innerhalb kurzer Zeit millionenfach angesehen und löste bei Nutzern Bedenken hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit aus.

Anschließend führten Fachleute eine Inspektion im Restaurant durch, entnahmen Proben der zubereiteten Speisen und schickten sie zur Laboranalyse. Den vorläufigen Ergebnissen zufolge war das untersuchte Hähnchen nicht ausreichend durchgegart und wies Blutspuren auf.

Nach der Inspektion wurde das Restaurant wegen Verstößen gegen Hygiene- und Lebensmittelsicherheitsvorschriften vorübergehend geschlossen. Die Behörden erklärten, dass der Betrieb erst wieder erlaubt werde, wenn die festgestellten Mängel behoben seien.

Der Vorfall zeigte, dass ein Video, das mit einer ungewöhnlichen Zubereitungsmethode begann, nicht nur im Internet für Aufsehen sorgte, sondern auch eine offizielle Kontrolle des Restaurants nach sich zog.